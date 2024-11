PP reúne bancada e declara apoio a Alcolumbre à Presidência do Senado Senador do União Brasil é o favorito na disputa pela Presidência do Senado; apoio foi anunciado por Ciro Nogueira Brasília|Hellen Leite, do R7, em Brasília 23/10/2024 - 12h30 (Atualizado em 23/10/2024 - 12h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

PP declara apoio a Davi Alcolumbre na Presidência do Senado Instagram/@cironogueira - 23.10.2024

A bancada do PP declarou apoio à candidatura do senador Davi Alcolumbre (União-AP) à Presidência do Senado Federal. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (23) pelo presidente nacional do partido, senador Ciro Nogueira (PI). “Acreditamos que Davi Alcolumbre apresenta a experiência e o preparo necessários para fazer uma grande gestão e conduzir o Senado com independência e altivez, de forma que a Casa se fortaleça como palco das grandes decisões do país, priorizando, acima de tudo, o interesse dos brasileiros”, afirmou Ciro. A bancada do PP é formada por 7 senadores.

Alcolumbre recebe apoio do PP para Presidência do Senado Geraldo Magela/Agência Senado

Alcolumbre é o principal nome para a disputa da presidência do Senado e conta com o apoio do atual presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Além do PP, o PDT e o PSB também já declararam apoio à sua candidatura. A eleição para a Mesa Diretora está marcada para fevereiro de 2025.

Por outro lado, parte da bancada do PSD, maior bancada da Casa, e do Podemos defende a candidatura de uma mulher para a presidência, ressaltando que, em 200 anos, nunca houve uma mulher no comando da Casa. As senadoras Eliziane Gama (PSD-MA) e Soraya Thronicke (Podemos-MS) uniram forças para buscar apoio entre os colegas. Pelo acordo, a senadora com maior viabilidade até a data da eleição será lançada como candidata oficial.

Até o momento, o cargo mais alto que uma mulher chegou na Casa foi o de primeira vice-presidente, em 2012, com a então senadora Marta Suplicy (PT-SP). Antes disso, apenas duas mulheres ocuparam espaços de poder na Mesa Diretora: Júnia Marise Azeredo Coutinho (PRN-MG) e Serys Marly Slhessarenko (PT-MT).