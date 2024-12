Prazo para envio de títulos do Concurso Unificado termina nesta quinta-feira Conforme o novo cronograma, o envio pode ser feito a partir desta quarta e os resultados preliminares devem ser divulgados em janeiro Brasília|Do R7, em Brasília 04/12/2024 - 07h17 (Atualizado em 04/12/2024 - 07h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Envio pode ser feito a partir desta quarta Arquivo/Agência Brasil

Termina nesta quinta-feira (5) o prazo para que os candidatos reintegrados ao Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) realizem o envio de títulos conforme cada cargo. A prova de títulos é a etapa que exige a comprovação documentos comprobatórios de titulação e experiência profissional. Conforme o novo cronograma, o envio pode ser feito a partir desta quarta-feira (4) e os resultados preliminares devem ser divulgados em 15 de janeiro.

O prazo foi prorrogado após a União e a Justiça firmarem um acordo para correção de ao menos 30 mil inscritos que estavam habilitados na prova discursiva. Os títulos deverão ser enviados exclusivamente via upload da imagem do documento original ou cópia autenticada em cartório, frente e verso, pela área do candidato, no site do concurso, mesmo local onde foi feita a inscrição.

A comprovação de títulos é classificatória, assim, a classificação do candidato pode mudar de acordo com a pontuação obtida na etapa. Os candidatos que não enviarem a documentação dentro deste prazo receberão nota zero nesta avaliação. Entretanto, a ausência de títulos não levará na desclassificação do candidato, que manterá a pontuação obtida nas etapas anteriores do certame.

De acordo com o Ministério da Gestão, após o envio dos títulos referentes a um cargo ou especialidade, não será possível realizar qualquer alteração. Os documentos anexados serão encaminhados diretamente à banca examinadora do CNU.

‌



No total, são 6.640 vagas em 21 órgãos, entre ministérios, agências e instituições do Judiciário. Cada candidato pôde se inscrever em um único bloco temático e, dentro dele, classificou, por ordem de preferência, os cargos desejados.