Prazo para inscrições de detentos no Enem 2024 termina nesta sexta-feira (25) Provas acontecem em 10 e 12 de dezembro e têm a mesma dificuldade do exame regular; participação é gratuita Brasília|Do R7, em Brasília 25/10/2024 - 12h54 (Atualizado em 25/10/2024 - 12h54 )

Provas acontecem em dezembro Arquivo/Agência Brasil

O prazo para a inscrição de detentos no Enem PPL (Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade) termina nesta sexta-feira (25). As inscrições são feitas pela pelos responsáveis pedagógicos das unidades prisionais por meio do Sistema PLL . As provas acontecem em 10 e 12 de dezembro, e a participação é gratuita.

Os pedagogos podem pedir atendimento especializado para os presos com deficiência, déficit de atenção, transtorno do espectro autista, gestante, lactante ou idoso. Aqueles que querem solicitar a transferência e exclusão do participante no Enem, também têm até esta sexta-feira para realizar o processo.

Os interessados em participar que têm a previsão de concluir o ensino médio após o ano letivo de 2024 ou que não estejam cursando e não concluíram o ensino médio devem ser inscritos na condição de treineiro.

Mesmo nível de dificuldade

As provas têm o mesmo nível de dificuldade do Enem regular. Segundo o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), a diferença está na aplicação, que ocorre dentro de unidades prisionais e socioeducativas autorizadas pelos respectivos órgãos de administração prisional de cada estado.

O exame é aplicado desde 2010 pelo Inep, em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio do Departamento Penitenciário Nacional. Além de permitir o acesso ao ensino superior, o Enem PPL visa contribuir para elevar a escolaridade da população prisional brasileira.