Prefeito da Cidade Ocidental (GO) é afastado por supostos desvios de R$ 65 milhões Mais de 100 policiais e 10 de servidores da CGU cumprem 27 mandados de busca e uma prisão preventiva no Entorno do DF Brasília|Do R7, em Brasília 04/09/2024 - 09h25 (Atualizado em 04/09/2024 - 09h25 ) ‌



Prefeito foi afastado das funções públicas Reprodução/Facebook/Fábio Correa - 5.2.2024

A Polícia Federal e a CGU (Controladoria-Geral da União) deflagraram nesta quarta-feira (4) uma operação para apurar supostos desvios de R$ 65 milhões em contratos de licitações em prefeituras no Entorno do Distrito Federal. A reportagem apurou que um dos endereços visitados pertence ao prefeito da Cidade Ocidental, Fábio Corrêa (PP). Ele não foi alvo de prisão, porém foi afastado das funções públicas por determinação do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Mais de 100 policiais e 10 servidores da CGU cumprem 27 mandados de busca e apreensão, um mandado de prisão preventiva e oito mandados referentes a medidas cautelares diversas da prisão, no DF e em Goiás. O R7 entrou em contato com os citados e aguarda resposta.

A investigação busca desarticular uma suposta organização criminosa especializada em crimes como fraude à licitação, desvios de recursos públicos e lavagem de dinheiro. Auditorias permitiram identificar indícios de fraude ao caráter competitivo da licitação em mais de 100 contratos.

Os suspeitos poderão responder pelos crimes de peculato, corrupção ativa e passiva, fraude à licitação, lavagem de dinheiro e organização criminosa.