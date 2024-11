Prefeitura de SP anuncia obras na zona sul, que devem beneficiar um milhão de pessoas Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras vai implementar ligação viária entre os bairros Graúna e Gaivotas São Paulo|Do R7 23/10/2024 - 10h38 (Atualizado em 23/10/2024 - 11h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Prefeitura anuncia implementação de uma ligação viária na zona sul de São Paulo Prefeitura de São Paulo/Divulgação

A Prefeitura de São Paulo anunciou, nesta terça-feira (22), a implementação de uma ligação viária na zona sul da cidade, entre os bairros Graúna e Gaivotas. A medida deve beneficiar cerca de um milhão de pessoas. O objetivo é facilitar e agilizar o deslocamento entre os bairros e o centro da cidade.

O projeto prevê a requalificação das avenidas Manuel Alves Soares, Irmã Dulce e presidente João Goulart. As obras são coordenadas pela Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras.

“Será construída uma nova ponte, de 960 metros de extensão, com duas faixas em cada sentido, ciclovia e iluminação para passeio e pedestres”, diz o órgão.

O empreendimento conta com um investimento estimado de R$ 450 milhões e o prazo de conclusão das obras, após a contratação, será de 36 meses.

‌



As empresas interessadas em realizar as obras já pode conferir as regras pelo edital de licitação, disponível no Diário Oficial da Cidade de São Paulo. A abertura dos envelopes com as propostas está marcada para 3 de dezembro.

O que inclui o projeto

Ponte de 960 metros sobre o Braço do Cocaia, na Represa Billings

Nova via de 600 metros para garantir a continuidade da ligação viária até a ponte

Requalificação de mais de 1.400 metros das Avenidas Manoel Alves Soares, Irmã Dulce e Presidente João Goulart

Requalificação de mais de 2 quilômetros das ruas Rubens de Oliveira e Pedro Escobar, até a Avenida Dona Belmira Marin

Novas paradas de ônibus implantadas ao longo da Ligação Graúna-Gaivotas

Construção de ciclovias, reforçando a integração entre transporte coletivo e bicicletas.





‌