Premiê da Noruega pede que líderes do G20 sejam ‘realistas’ para chegar a consensos Jonas Gahr Støre fez o pedido ao se referir às guerras que atingem o mundo atualmente Brasília|Do R7 18/11/2024 - 18h04 (Atualizado em 18/11/2024 - 18h42 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Jonas Gahr Støre, primeiro-ministro da Noruega Jonas Gahr Støre/Instagram

Convidado pelo Brasil para participar da cúpula do G20, o primeiro-ministro da Noruega, Jonas Gahr Støre, fez sucesso ao participar de uma partida de futebol feita por um projeto social, ajudar a preparar bolinhos de bacalhau e passear de bondinho no Rio de Janeiro. Mas não deixou de opinar sobre os documentos que vão sair a partir do encontro.

Støre recebeu jornalistas na noite de domingo (17), mesmo dia em que chegou ao Brasil, e não se furtou a falar das atuais guerras no mundo e pedir que os líderes sejam “realistas”.

“Vi os rascunhos das declarações e elas não tratam de conflitos específicos em termos de soluções. Para chegar a um consenso entre os 20 países é preciso ser realista", apontou o norueguês.

Segundo o primeiro-ministro, os conflitos farão parte das discussões “nos bastidores” do Rio. Mas não deixou de reforçar seu apoio à Ucrânia na guerra contra a Rússia.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Uso de mísseis de longo alcance

Inclusive, Jonas Gahr Støre apoia o uso de mísseis de longo alcance por Kiev como forma de defesa contra a agressão de Moscou, desde que diferenciando entre alvos civis e militares.

“A Rússia invadiu um Estado democrático e soberano, e essa invasão precisa terminar. A Ucrânia é atacada diariamente por mísseis e drones, artilharia de longo alcance, destruindo a infraestrutura elétrica e civil, além dos combates intensos na linha de frente. A Ucrânia tem o direito de se defender contra essa agressão", defendeu.

No domingo, os Estados Unidos autorizaram a Ucrânia a usar mísseis de longo alcance de fabricação americana contra alvos dentro da Rússia.