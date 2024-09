‘Preparar esses meninos para enfrentar desastres climáticos’, diz Lula sobre serviço militar Presidente defendeu participação geral na questão ambiental: ‘Não é mais problema da academia e dos cientistas’ Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 11/09/2024 - 12h02 (Atualizado em 11/09/2024 - 12h24 ) ‌



'Torná-los profissionais de combate às questões climáticas', propôs Lula Ricardo Stuckert/Presidência da República - 7.9.2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sugeriu nesta quarta-feira (11) inserir a educação ambiental e a formação em defesa civil no serviço militar. A ideia do petista é capacitar os jovens que se alistam no combate a incêndios ambientais e outras catástrofes ambientais. “Conversei com o comandante do Exército, o general Tomás [Paiva], e disse para ele: ‘Quem sabe a gente devesse aproveitar esses jovens que vão servir o Exército para que a gente formasse eles, especializasse eles, exatamente na defesa civil, para que eles tivessem preparados para enfrentar desastres climáticos’”, propôs Lula.

A declaração foi feita em entrevista a uma rádio amazonense. “Já que está um ano nas Forças Armadas, vamos tentar preparar esses meninos. São 70 mil jovens por ano que a gente pode preparar e torná-los profissionais de combate às questões climáticas, de defesa do planeta, da floresta, da água, da vida humana. A gente pode fazer isso, porque vamos precisar”, defendeu o presidente.

O petista destacou, ainda, a importância da ampla participação cidadã nos desafios ambientais. “Queremos levar a sério, definitivamente, a questão climática. Não é mais uma questão secundária, da universidade ou apenas de cientistas. É responsabilidade de todos nós. Ou nós cuidamos, ou nós afundamos. Do cuidado que a gente tiver na questão climática vamos viver mais ou menos. Não quero que o planeta destrua a espécie humana como destruiu os dinossauros”, completou.

A conversa ocorreu por videoconferência, e o presidente estava no Palácio da Alvorada, residência oficial da presidência, em Brasília. A princípio, a entrevista de Lula à rádio amazonense ocorreria nessa terça (10), quando o presidente esteve em Manaus (AM). No entanto, por problemas de agenda, teve de ser adiada para esta quarta (11).

Governador cassado três vezes

O petista aproveitou a ocasião para criticar o governador de Roraima, Antonio Denarium (PP), e sugeriu que há ligação do político com garimpeiros do estado. O governador é alvo de investigações na Justiça Eleitoral por suspeita de abuso de poder político e econômico nas eleições de 2022. Denarium e o vice Edilson Damião já foram condenados no TRE-RR (Tribunal Regional Eleitoral de Roraima) e tiveram os mandatos cassados três vezes.

“Não quero afirmar nada, mas a verdade nua e crua é que aqui em Brasília corre o boato de que o governador teria vinculação com essa gente do garimpo. E o que estamos fazendo é investigando e tentando coibir”, criticou.

Denarium e Damião recorreram das decisões e, enquanto aguardam o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), permanecem nos cargos. No mês passado, a Corte adiou os julgamentos dos recursos para não haver risco de interferência nas eleições municipais de outubro.

‘Viagra’ regional

Também na entrevista, Lula brincou com a possibilidade de vender “Viagra regional” do Amazonas para outros países, em caso de o produto natural ter eficácia. O item é composto por guaraná, catuaba, ginseng, mirantã e nó de cachorro e promete “auxiliar com sucesso” disfunções sexuais e impotência. O petista foi presenteado com o “Viagra regional” durante a conversa com jornalistas.

“Se isso for verdade e funcionar, posso vender isso no mundo inteiro. Posso vender para os presidentes. Quando é que vou receber isso?”, brincou Lula, ao ser informado que o presente será enviado a Brasília.