Presidente afastado do Conselho de Fisioterapia perde reeleição

Alto contraste

A+

A-

Presidente afastado perde reeleição (Divulgação/Coffito - Arquivo)

Roberto Cepeda perdeu as eleições para a presidência do Coffito (Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional) nesta sexta-feira (14). Ele já havia sido presidente, mas foi afastado do cargo no último mês de abril por decisão judicial. O vencedor das eleições foi Sandroval Torres.

O ex-presidente do conselho é investigado pela Polícia Federal, TCU (Tribunal de Contas da União), CGU (Controladoria Geral da União) por esquema de manipulação de eleições e por irregularidades em processos licitatórios. Um dos casos envolve a compra da uma nova sede em Brasília, que custou mais de R$ 22 milhões e que não teve uso pelo Conselho.

Cepeda também ficou proibido de acessar as sedes, as subsedes e os sistemas internos do Conselho Federal.

Sandroval Torres foi eleito vencedor, representando a única chapa habilitada a concorrer. A chapa obteve 13 votos a favor e 4 abstenções. Antes da eleição, a 3ª Vara Federal da SJDF (Seção Judiciária do Distrito Federal) decidiu impedir que três Conselhos Regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional participem da eleição para a presidência do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional.

Publicidade

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Proíbe três escritórios

A 3ª Vara Federal da SJDF (Seção Judiciária do Distrito Federal) impediu três Conselhos Regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional de participarem da eleição para a presidência do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional.

A decisão foi tomada pelo juiz federal substituto Bruno Anderson Santos da Silva. Ele proibiu que membros ou delegados dos conselhos regionais da 9ª, da 19ª e da 20ª regiões votem no pleito.

Publicidade

De acordo com a sentença, o conselho regional da 9ª região foi impedido devido ao descumprimento de outra decisão judicial que tinha impedido a posse da atual gestão do escritório.

Já os outros dois conselhos regionais foram criados de forma irregular. Segundo a decisão de Santos da Silva, os escritórios passaram a funcionar entre abril e maio e “possuem como único objetivo não apenas influenciar no pleito federal, mas criar às vésperas das eleições votos diretos que beneficiam a atual gestão”.