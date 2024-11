Presidente da Febraban diz que governo Lula tem compromisso com equilíbrio fiscal Isaac Sidney relatou que pediu ao presidente a criação de grupo de trabalho para debater a questão do crédito no país Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 16/10/2024 - 14h06 (Atualizado em 16/10/2024 - 15h39 ) twitter

Febraban diz que governo tem compromisso com contas públicas Paulo Pinto/Agencia Brasil - 29.04.2024

O presidente-executivo da Febraban, Isaac Sidney, disse nesta quarta-feira (16) que a entidade percebe “firme compromisso do governo em avançar na busca efetiva com equilíbrio fiscal, para que as despesas possam não só caber dentro do orçamento, mas se equilibrar”.

A declaração foi feita após uma reunião entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e representantes e dirigentes de bancos privados. O encontro no Palácio do Planalto, em Brasília, foi realizado para discutir os cenários econômicos do país.

Segundo Sidney, os representantes Febraban (Federação Brasileira de Bancos) disseram a Lula “que é fundamental dissipar os ruídos, as incertezas. O Brasil atravessa um momento de conjuntura econômica positivo, bastante favorável”, afirmou.

Além de Isaac Sidney, participaram do encontro outros representantes da Febraban, como Luiz Carlos Trabuco (presidente do conselho), além de dirigentes de bancos privados, como Itaú, Bradesco, BTG e Santander. A reunião teve quase duras horas de duração e contou também com a presença do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

Sidney destacou que a conversa com Lula foi “cordial” e “proveitosa”. Ele relatou que pediu a criação de um grupo de trabalho para debater a redução do custo de crédito no Brasil, no contexto do Conselhão (Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável), organizado pelo Ministério das Relações Institucionais.

Durante conversa com jornalistas, o Sidney relatou que é momento de aproveitar a janela econômica, com a inflação controlada, para realizar uma reforma estrutural. O executivo, porém, não deu mais detalhes sobre a medida e refutou críticas. “Aos bancos não interessa termos taxas de juros elevadas. É maior risco de inadimplência. Nós queremos um ambiente sadio. Os bancos não buscam taxas de juros maiores”.