Presidente do Banco Central tem lado político e trabalha para prejudicar o país, diz Lula

O presidente Lula em agenda (Ricardo Stuckert/PR - 15.06.2024)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou, nesta terça-feira (18), o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, pela manutenção da taxa de juros, a Selic, atualmente em 10,5% ao ano. De acordo com o petista, o titular do órgão não demonstra “autonomia”, tem “lado político” e trabalha para “prejudicar” o país. A reportagem busca contato com o citado.

“Não tenha dúvida de que, quando eu terminar o meu mandato, o Brasil vai estar muito bem. Como esteve em 2010. A economia vai continuar crescendo, o salário vai continuar crescendo, o emprego vai continuar crescendo, a inflação vai estar controlada. Nós só temos uma coisa desajustada no Brasil nesse instante: o comportamento do Banco Central. Essa é uma coisa desajustada. Um presidente que não demonstra nenhuma capacidade de autonomia, que tem lado político e, na minha opinião, trabalha muito mais para prejudicar o país do que para ajudar o país. Não tem explicação a taxa de juros do jeito que está”, afirmou Lula.

A declaração foi dada durante uma entrevista para uma rádio. Na ocasião, o chefe do Executivo argumentou que há um grau de confiança “extraordinário” no país. “O Brasil não pode continuar com a taxa de juros proibitiva de investimentos no setor produtivo. Como vai convencer um empresário de fazer investimento se ele tem que pagar uma taxa de juros absurda? Então é preciso abaixar a taxa de juros, compatível com a inflação. A inflação está totalmente controlada... E que o Banco Central se comporte na perspectiva de ajudar esse país, e não atrapalhar o crescimento do país”, acrescentou.

Entre outras atribuições, a lei que determinou a autonomia do Banco Central fixou o mandato do presidente do órgão por quatro anos, em ciclo não coincidente com o presidente da República. Campos Neto foi indicado por Jair Bolsonaro e fica no cargo até dezembro deste ano. A instituição define a taxa básica de juros da economia, atualmente em 10,75%.

A avaliação considerou que a taxa Selic é o principal instrumento da política monetária para determinar a inflação em uma economia. Isso acontece porque os juros mais altos encarecem o crédito, reduzem a disposição para consumir e estimulam novas opções de investimento pelas famílias. Esse é o maior patamar para a inflação desde fevereiro do ano passado, quando registrou 0,84%.