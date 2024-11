Presidente do BRB afirma que moeda digital brasileira vai trazer benefícios e desenvolvimento Paulo Henrique Costa elogiou iniciativas implementadas no sistema financeiro nacional, como Pix e Sandbox Regulatório Brasília|Do R7 20/11/2024 - 15h23 (Atualizado em 20/11/2024 - 15h23 ) twitter

Conferência do LIDE foi em Lisboa Reprodução/LIDE Brasil - Arquivo

O presidente do BRB , Paulo Henrique Costa, comentou sobre as iniciativas recentes implementadas no sistema financeiro nacional e afirmou que a moeda digital brasileira vai trazer vários benefícios e possibilidade de desenvolvimento. “Vai reduzir custo, facilitar o acesso, ampliar a geração de emprego, de renda e de transformação”, resume.

“Esse tipo de transformação merece atenção de todos os setores da economia”, afirma. A moeda digital do Brasil está sendo desenvolvida pelo Banco Central e está em fase de testes. O presidente do BRB disse que o sistema prevê o pagamento offline, de modo que pessoas que estão em regiões sem acesso a internet ou que não tenham capacidade financeira para pagar um pacote de dados tenham acesso à essa inovação.

A fala aconteceu na última semana, em evento do LIDE (Grupo de Líderes Empresariais) em Lisboa, em Portugal. Além do Real Digital, Costa pontuou que o Sandbox Regulatório — ambiente em que o órgão regulador permite que alguma empresa opere com regras diferentes das demais empresas por um período de tempo determinado para possibilitar o teste de alguma inovação — é “chave” para a criação de inovações.

“[Sandbox] cria um ambiente seguro pra que inovações possam ser produzidas, discutidas e testadas. Quando isso vai para o mercado, a gente tem um padrão de maturidade importante”, explica.

Costa elogiou o Pix, dizendo que o sistema trouxe inclusão e inovação, sendo que 155 milhões de brasileiros usam o modo de pagamento no dia a dia. “Talvez o principal marco seja esse diálogo, essa inclusão, o esforço conjunto dos bancos, da indústria, do Governo, do Banco Central para que essa conversa aconteça e tantas transformações possam acontecer da maneira mais suave possível”, relata.

O presidente do BRB finalizou a fala dizendo que “existe uma transformação enorme acontecendo”, e ela passa pelo sistema financeiro nacional. “Essas transformações vão mudar a realidade do brasileiro, trazendo mais acesso ao crédito, reduzindo custos, sendo mais transparente e usando também essa tecnologia para que o sistema financeiro seja um lugar cada vez mais seguro e que evite o uso desse sistema com finalidades inadequadas”, afirma.