Brasília |Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília

Presidente do PL diz que dobradinha de Ibaneis e Michelle ao Senado depende de Bolsonaro Valdemar Costa Neto afirma que ex-presidente vai decidir futuro político da ex-primeira-dama

Ibaneis cogitou dobradinha com Michelle Montagem - Richard Lourenço/Rede Câmara - 25.3.2024 e Geovana Albuquerque/Agência Brasília - 14.6.2024

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, disse nesta quinta-feira (27) em entrevista ao R7 que uma eventual “dobradinha” entre o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) para as duas vagas ao Senado pelo Distrito Federal que estarão disponíveis em 2026 vai ser decidida pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“Conversei com o governador recentemente e gosto do Ibaneis, mas quem vai resolver isso é o [ex-presidente da República, Jair] Bolsonaro”, afirmou Valdemar.

Em entrevista a duas rádios do DF nesta quarta-feira (26), Ibaneis avaliou que Michelle e ele possuem condições de garantir as duas vagas caso façam a campanha juntos.

“Ela tem o voto ideológico, que é muito importante no DF, e eu tenho outro tipo de voto, que é o voto daqueles que gostam do trabalho que a gente vem realizando. Eu sempre digo que eu não trabalho muito com essas ideologias. Sou de direita, mas não sou de direita ideológica. Então, acho que seria uma junção muito boa para o Distrito Federal”, afirmou.

“A Michelle saindo candidata, para nós será um prazer muito grande. Eu já tive a oportunidade de estar com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, onde entabulamos um caminho para 2026”, completou o governador.

Em abril deste ano, Ibaneis começou a cogitar concorrer ao Senado. Até então, ele deixava o futuro político em aberto. Em 2026, o governador não vai poder concorrer à reeleição para o Palácio do Buriti, visto que já está no segundo mandato consecutivo.

“Eu pretendo me candidatar ao Senado em 2026, Celina assume para concluir ao governo, e se for da vontade dela, deve ser candidata na eleição”, afirmou ele durante assinatura de ordem de serviço para início de construção de um hospital no Recanto das Emas.