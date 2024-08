Presidente do União Brasil cobra ‘punição exemplar’ para assassinato de prefeito no RN Prefeito da cidade de João Dias (RN), Marcelo Oliveira, e o pai dele, Sandi de Oliveira, foram mortos a tiros; Polícia investiga o caso Brasília|Do R7, em Brasília 27/08/2024 - 20h19 (Atualizado em 27/08/2024 - 21h09 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Marcelo Oliveira, prefeito assassinado no interior do RN Instagram/@prefeitomarcelooliveira

O presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda, divulgou nesta terça-feira (27) uma nota de pesar lamentando o assassinato de Marcelo Oliveira, prefeito de João Dias, no interior do Rio Grande do Norte, e afirmando que espera que os assassinos sejam punidos exemplarmente. “Expressamos total confiança no trabalho a ser desenvolvido pelas autoridades policiais com vistas à elucidação do caso, certos de que os envolvidos serão exemplarmente punidos”, diz a nota. O prefeito era filiado ao União Brasil e estava em campanha pela reeleição.

Mais cedo, a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT), classificou o crime como inaceitável. “Determinei imediatamente ao secretário de segurança Coronel Araújo e a delegada geral Ana Cláudia que ajam com todo empenho para apurar o crime e prender o autor”, comentou.

“Nenhuma forma de violência será tolerada no RN, combateremos o crime com rigor imposto pela lei”, completou a governadora.

O prefeito e pai dele, Sandi Alves de Oliveira, foram mortos a tiros em um ataque. A Polícia Civil ainda não divulgou detalhes sobre as circunstâncias do duplo homicídio.

Marcelo, de 38 anos, estava em seu primeiro mandato como prefeito. Ele era casado e deixa dois filhos.