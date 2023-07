Lula chama Nísia Trindade, da Saúde, de ‘minha ministra’ e diz que ela não é ‘trocável’

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reforçou nesta sexta-feira (14) que não vai demitir a ministra da Saúde, Nísia Trindade, a despeito da pressão de partidos do centrão para comandar a pasta. Segundo o chefe do Executivo, Nísia é ministra dele e não é “trocável”. O comando do Ministério da Saúde é um interesse do bloco do centrão.

“Nós estamos em um período de entressafra. O Congresso Nacional está de férias, e todo dia eu leio em jornais sobre troca de ministros. Eu já troquei todo mundo, só falta eu mesmo me trocar, anunciar minha saída e colocar alguém no meu lugar. Eu vou viajar agora e disse para a Nísia publicamente: tem ministros que não são trocáveis, tem pessoas e tem funções que são uma coisa da escolha pessoal do presidente da República. Eu já disse publicamente. A Nísia não é ministra do Brasil. Ela é minha ministra”, afirmou Lula.

De acordo com o presidente, ele tem orgulho de ter escolhido Nísia como ministra da Saúde. Ele acrescentou, ainda, que ela “tem uma função a cumprir”. “Ela sabe que a única perspectiva que tem de sair é se ela não cumprir a função correta dela. Isso vale para mim e para todo mundo.”