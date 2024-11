PRF flagra sete pessoas sendo transportadas como carga em caminhão no DF Passageiros estavam no compartimento de um caminhão com destino a Aparecida de Goiânia para trabalhar com vendas Brasília|Do R7, em Brasília 28/10/2024 - 19h28 (Atualizado em 28/10/2024 - 19h28 ) twitter

Caminhão vinha da Paraíba Divulgação/PRF - 28/10/24

A Polícia Rodoviária Federal flagrou um caminhão que transportava sete passageiros no compartimento de carga durante uma fiscalização no Recanto das Emas, no Distrito Federal, no sábado (26). Segundo a polícia, as pessoas iriam para Aparecida de Goiânia (GO) para trabalhar com venda de redes artesanais. A infração é considerada como crime de perigo para a vida.

Os agentes informaram que, durante a operação, deram ordem de parada para um caminhão que vinha de Belém do Brejo do Cruz (PB). Ao abrir o baú do veículo, os policiais encontraram passageiros sem segurança.

Diante do fato, foi constatado o crime de perigo para a vida, já que as pessoas que estavam no compartimento de carga poderiam sofrer lesões graves e corriam risco de morte em caso de acidentes.

O veículo também estava com o sistema de iluminação alterado, adesivos com inscrições no para-brisa, faixas refletivas, além do cronotacógrafo vencido. Esse aparelho é utilizado principalmente em veículos de transporte para monitorar e registrar a velocidade, a distância percorrida e o tempo de uso do veículo. Como o dispositivo estava vencido, os policiais não conseguiram verificar o tempo de descanso do motorista.

Após o procedimento, o condutor assinou um termo de compromisso para comparecimento em juízo e foi dispensado. Os passageiros foram liberados para continuar a viagem por outros meios.