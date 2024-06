Primeira usina solar pública do DF é instalada em Águas Claras A energia captada vai alimentar 80 órgãos do GDF, incluindo o Zoológico e a Escola de Música de Brasília

Usina solar irá economizar R$ 1 milhão em contas de luz públicas (Reprodução/SEEDF)

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, inaugurou, no último sábado (8), a primeira usina solar fotovoltaica da capital. O equipamento, que foi instalado no Parque Ecológico de Águas Claras, vai gerar energia para 80 órgãos públicos locais, incluindo dez escolas, o Zoológico de Brasília, o Jardim Botânico e 34 unidades de conservação administradas pelo Instituto Brasília Ambiental e a Escola de Música. A estimativa é que os cofres públicos economizem cerca de R$ 1 milhão.

Para implantar o projeto, foram instalados 1.310 painéis, adquiridos com investimento de R$ 4,3 milhões. Os dispositivos podem fabricar 962,77 MWh de energia limpa por ano. Além de Águas Claras, três parques ecológicos no Guará, Lago Sul e Taguatinga receberão o equipamento.

A ação é parte do projeto de desenvolvimento urbano sustentável CITinova, feito em parceria entre a Secretaria do Meio Ambiente e Proteção Animal do DF (Sema/DF) e o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Proteção Animal (Pnuma). Segundo o secretário do Meio Ambiente, a energia armazenada vai gerar crédito para os órgãos, que poderão descontar da conta de luz. “Essa economia vai permitir que as pastas destinem o dinheiro para outros projetos e iniciativas”, afirma.

As placas captam a luz solar e convertem em eletricidade. Essa forma de energia é considerada limpa, pois é renovável e inesgotável, e o processo é feito sem emitir gases poluentes. Para o governador do DF, é esperado que cada vez mais o DF avance no acesso à energia sustentável. “Temos muita preocupação com a questão da sustentabilidade e do desenvolvimento aliado à preservação ambiental”, disse.