Primeiro sorteio do Nota Legal de 2024 acontece nesta quinta com R$ 3 milhões em premiações Programa gerou 61 milhões de bilhetes para sorteio até abril deste ano; evento será às 15h com transmissão ao vivo

O primeiro sorteio do ano do Nota Legal no Distrito Federal acontece nesta quinta-feira (27). Ao todo, o evento vai distribuir R$ 3 milhões em premiações, sendo a maior delas de R$ 500 mil. O evento começa às 15h com transmissão ao vivo. O sorteio deveria ter sido realizado em 23 de maio, mas foi adiado pelo Governo do DF.

De acordo com a Secretaria de Economia, 974 mil contribuintes estão habilitados a participar do sorteio. De janeiro a abril deste ano, foram gerados 61.528.158 bilhetes do sorteio.

As premiações estão divididas da seguinte forma:

um prêmio de R$ 500 mil;

dois prêmios de R$ 200 mil;

três prêmios de R$ 100 mil;

quatro prêmios de R$ 50 mil;

dez prêmios de R$ 10 mil;

30 prêmios de R$ 5 mil;

50 prêmios de R$ 1 mil;

500 prêmios de R$ 200; e

12 mil prêmios de R$ 100.

Para participar de outros sorteios, o consumidor deve se cadastrar no programa e solicitar o CPF na nota em todas as compras feitas no DF. As notas emitidas são contabilizadas para geração de bilhetes.

Indicação de créditos

O prazo para participantes do Nota Legal indicarem a conta bancária na qual desejam receber os créditos do programa vai até 30 de junho. A data é válida para as pessoas que queiram resgatar os créditos em dinheiro. Segundo a Secretaria de Economia, a soma de todos os depósitos pode chegar a R$ 30 milhões.

