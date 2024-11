Princípio de incêndio fez juiz auxiliar de Moraes interromper audiência e sair do STF correndo Anexo do tribunal onde ficam os gabinetes dos ministros teve princípio de incêndio na noite de segunda-feira Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 22/10/2024 - 19h28 (Atualizado em 22/10/2024 - 19h33 ) twitter

Sala de anexo do STF ficou destruída após o fogo Rosinei Coutinho/STF

O juiz auxiliar do gabinete do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, Airton Vieira, afirmou nesta terça-feira (22) que saiu correndo da sala dele na noite dessa segunda-feira (21) após um dos anexos do tribunal ter sido evacuado em razão de um princípio de incêndio, que ocorreu no segundo andar do prédio onde ficam os gabinetes dos ministros.

A declaração de Vieira foi dada no final da audiência da corte que interroga os cinco réus acusados de serem os mandantes da morte da vereadora Marielle Franco.

Mais cedo, o Corpo de Bombeiros vistoriou por cerca de uma hora e meia a sala onde ocorreu um princípio de incêndio no STF. Os bombeiros interrogaram funcionários e servidores que estiveram no local no momento do incidente, além de engenheiros do tribunal.

A corporação também recolheu alguns equipamentos para análise laboratorial. A previsão é de que o laudo fique pronto em até 30 dias. O local foi liberado para início da limpeza e reparos necessários. Segundo o tribunal, seis pessoas foram atendidas devido à inalação de fumaça, mas não precisaram ser encaminhadas ao hospital.

O princípio de incêndio foi controlado pelos brigadistas do STF, que acionaram o Corpo de Bombeiros. Todos os funcionários dos edifícios anexos foram retirados pelas escadas.

A corte afirmou que o princípio de fogo chegou a espalhar fumaça por um dos andares do prédio, o que fez disparar o alarme de incêndio.