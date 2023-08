Produção de morango movimenta R$ 50 milhões por ano no Distrito Federal Expectativa para 2023 é de que a colheita aumente 7,4% em relação ao ano passado, quando 6.517 toneladas da fruta foram produzidas Produção de morango movimenta R$ 50 milhões por ano no Distrito Federal

A- A+

Temporada de morango impulsiona economia no DF Agência Brasília/Divulgação - 27.7.2023

Responsável por quase 90% da produção de morangos do Distrito Federal, a região administrativa de Brazlândia ultrapassou 5 toneladas de frutos produzidos no ano passado. Com uma área de 50 hectares plantados e mais de 450 agricultores, a produção da fruta chegou a movimentar R$ 50 milhões na economia da capital, segundo dados da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal (Emater-DF). A expectativa é de que 7.000 toneladas de morango sejam colhidas neste ano em todo o DF, um aumento de 7,4% em relação a 2022 — quando 6.517 toneladas foram produzidas.

Altitude e variação térmica são os principais fatores que contribuem para o desenvolvimento da fruta em Brazlândia, segundo a Emater-DF. O fim de agosto e início de setembro são períodos que marcam a produção da fruta, época que também acontece a Festa do Morango, que terá a 27ª edição neste ano. Com opções de doces, geléias, tortas, pães, cucas e a fruta in natura, a feira busca estimular e aumentar a renda do produtor local.

Santa Catarina, Espírito Santo e Rio Grande do Sul são os estados que mais produzem morango no país. Apenas no ano passado, o Brasil foi responsável por 197 toneladas da fruta. Dados obtidos pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e a Agricultura (FAO) apontam o país em 9º lugar no ranking mundial, ficando atrás de nações como Estados Unidos, Turquia e China.













Temporada do morango em Brazlândia impulsiona produção e economia do DF Divulgação/ Agência Brasília- 27.07.2023

Produtividade no DF

Levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) certificou que a produtividade do Distrito Federal é a maior entre as regiões do Centro-Oeste. Isso significa que a capital federal produz mais com menos terra cultivável. Com uma média de 4.739 kg/hectare, o DF ultrapassa estados como Goiás e Mato Grosso, por exemplo, que marcaram 4.454 e 4.693 kg/hectare na safra de 2022/2023.

Além do morango, entre as produções que se destacam no DF estão a cana-de-açúcar, batata-inglesa, cebola e limão.