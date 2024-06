Brasília |Giovanna Inoue, do R7, em Brasília

Professores da UnB aceitam proposta do governo e anunciam fim da greve Atividades retornam em 26 de junho, totalizando 42 dias de paralisação

Greve começou em 15 de abril (Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil/Arquivo/Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil/Arquivo)

Os professores da UnB (Universidade de Brasília) aceitaram a proposta feita pelo governo federal nesta quinta-feira (20) e anunciaram o fim da greve , que começou em 15 de abril. Em assembleia, os docentes analisaram o projeto apresentado pelo MGI (Ministério de Gestão e Inovação) e MEC (Ministério da Educação) e acordaram em voltar para as atividades em 26 de junho, totalizando 42 dias de paralisação.

A proposta apresentada unifica o percentual de recomposição (12,5%), reajusta salário, revoga portarias sobre regulamentação de atividades docentes, altera redação de instruções normativas e cria grupos de trabalho para discutir pautas da categoria.

Sobre o reajuste, o acordo manteve a proposta de 0% para 2024 e 9% para janeiro de 2025, mas mudou o pagamento de 2026 para que 3,5% seja pago em abril.

Segundo a presidente da ADUnB (Associação dos Docentes da UnB), Eliene Novaes, apesar da proposta não atender todas as demandas feitas, a cetgoria a recebeu com “grande satisfação”. “O que nós temos pra destacar é que essa assembleia e essa greve são vitoriosas e importantes para a mobilização, mas é importante para dizer que a nossa luta é muito maior do que cabe em uma greve”, relata.

Os encaminhamentos feitos por assembleia da categoria em todos o país vão ser enviados para deliberação da liderança do ANDES-SN (Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior), para serem avaliados durante o final de semana. A saída coletiva e assinatura de acordo junto ao governo federal devem ser definidos.