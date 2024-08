Programa do DF oferece aulões gratuitos e preparatórios para concursos públicos Aulas serão ministradas neste e no próximo fim de semana; inscrições podem ser feitas pela internet, confira Brasília|Do R7 02/08/2024 - 13h19 (Atualizado em 02/08/2024 - 13h19 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Inscrições podem ser feitas online pela internet Joel Rodrigues/Agência Brasília - 02.05.

O Governo do Distrito Federal vai oferecer 400 vagas para aulões gratuitos e preparatórios para concursos públicos. A medida faz parte do projeto Aprova DF, desenvolvido pela Secretaria de Justiça e Cidadania, e conta com aulões sobre as matérias cobradas nos principais exames. Serão três ciclos com preparações a serem realizadas por 12 meses com mais de 200 aulões, além de simulados.

“A iniciativa tem como propósito criar oportunidades para transformar a vida dos cidadãos. Com os aulões, proporcionamos a chance da realização de sonhos, contando com os melhores profissionais e horários flexíveis que permitem a participação de todos”, afirma a secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani. Ela acrescenta que o projeto é uma oportunidade para aqueles que não têm condições de pagar por um curso preparatório.

O projeto estreou com aulões em julho. Agora em agosto serão dois fins de semana de preparação: 3, 4, 10 e 11. Foram disponibilizadas mil inscrições no site (veja aqui), e 400 serão selecionadas para participar da iniciativa a cada dia. Quem preferir se candidatar presencialmente deve ir de quarta a sexta, das 7h às 13h, ao mesmo local onde serão dadas as aulas. Caso as vagas não sejam 100% preenchidas ou haja desistências, os interessados poderão se inscrever diretamente no horário das aulas.

Língua Portuguesa, Realidade Brasileira, Atualidades, Matemática, Raciocínio Lógico, Informática, Direito Administrativo e Direito Constitucional serão as matérias a serem trabalhadas pelos professores. As aulas ocorrerão entre as 8h e as 17h no Edifício Oscar Alvarenga, no Setor Comercial Sul (Quadra 3, Lote 84/90, 1º andar). Todos os participantes terão direito a um kit lanche, apostilas impressas e materiais escolares básicos, como canetas, lápis e cadernos.

Publicidade

“Esse projeto veio para atender as pessoas que não têm condições de bancar um cursinho. É um projeto para democratizar a capacitação educacional e preparar essas pessoas para encarar melhor os concursos públicos”, explica Eduardo Nascimento Campos, presidente da associação responsável por executar o projeto, Cresce-DF.

Aulões gratuitos de agosto do Aprova DF

Datas de aulões: 3, 4, 10 e 11;

Publicidade

Inscrições no site Aprova DF (acesse aqui);

Local das aulas: Setor Comercial Sul, Edifício Oscar Alvarenga, Quadra 03, Lote 84/90;

Publicidade

Programação

Sábado (3)

Matutino - Língua Portuguesa e Realidade Brasileira/Atualidades

Vespertino - Direito Constitucional e Matemática/Raciocínio Lógico

‌Domingo (4)

Matutino - Realidade Brasileira/Atualidades e Informática

Vespertino - Direito Administrativo e Direito Constitucional

‌Sábado (10)

Matutino - Português e Realidade Brasileira/Atualidades

Vespertino - Direito Constitucional

‌Domingo (11)