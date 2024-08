Programa Voa Brasil do governo federal vende 8 mil passagens em um mês de funcionamento Expectativa é incluir cerca de 1,5 milhão de brasileiros que não usam o transporte aéreo Brasília|Carlos Eduardo Bafutto, do R7, em Brasília e Narla Aguiar, da RECORD 24/08/2024 - 17h42 (Atualizado em 24/08/2024 - 17h54 ) ‌



Voa Brasil busca democratizar viagens aéreas MTUR/Divulgação

O programa do governo federal Voa Brasil, que oferece passagens por até R$ 200 o trecho para aposentados do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), lançado em 24 de julho, vendeu, desde então, cerca 8 mil tickets aéreos. A informação foi confirmada pela reportagem junto a assessoria do Ministério dos Portos e Aeroportos.

Segundo a pasta, a expectativa é incluir cerca de 1,5 milhão de brasileiros que ainda não utilizam o transporte aéreo para se deslocar pelo país. Considerando todos os beneficiários do INSS, o público-alvo do programa soma 23 milhões de aposentados.

O programa funciona como um site de busca. Para comprar a passagem, o aposentado deve estar sem viajar há pelo menos um ano e ter uma conta nível Prata ou Ouro no Portal Gov.br. Com essas condições, é possível comprar dois bilhetes por ano.

“Estamos oferecendo a possibilidade de os aposentados viajarem pelo Brasil. No início do programa, as aéreas já disponibilizaram 3 milhões de passagens. E, à medida que a demanda crescer, não tenho dúvida de que haverá um envolvimento ainda maior das aéreas do Brasil. Com esses 3 milhões de passagens, podemos crescer mais de 10% na aviação brasileira”, afirmou o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, na época do lançamento do programa.

A previsão é que a segunda fase do Voa Brasil contemple estudantes do Prouni (Programa Universidade para Todos) e do Pronatec (Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego). O ministro também mencionou a possibilidade de inclusão de outros grupos estudantis como beneficiários.