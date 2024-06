Projeto de Preservação do DF tem apoio de empresários e população, diz Ibaneis

Alto contraste

O governador do DF, Ibaneis Rocha (Joel Rodrigues/Agência Brasília - 22.5.2024)

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, defendeu a aprovação do Projeto de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília (PPCUB) nesta quarta-feira (19) em entrevista ao Balanço Geral, da RECORD. Ibaneis reforçou que a população e os empresários da capital do país também aprovam a medida.

“Esse é um plano que vem sendo discutido no DF há quinze anos. Está bem maduro para ser votado. Tivemos a aprovação da sociedade, foram inúmeras audiências públicas feitas com os moradores, também tivemos o apoio da classe empresarial do DF, salvo algumas ressalvas de pessoas que tem interesses particulares”, afirmou.

Segundo Ibaneis, o governo não pode “estar olhando para interesses particulares”, mas sim para “o bem-estar da comunidade e para a preservação do conjunto urbanístico do DF”. E na avaliação do chefe do Palácio do Buriti, as mudanças no PPCUB vão garantir o crescimento sustentável e necessário do DF.

Na manhã desta quarta, a Comissão de Assuntos Fundiários da Câmara Legislativa do Distrito Federal já aprovou o PPCUB. O projeto recebeu quatro votos a favor e um contrário e agora segue para plenário, onde será votado pelos parlamentares.

Nomeações

O governador do DF também adiantou que assinou nesta quarta-feira projeto para nomeação de técnicos de enfermagem. Além disso, o emedebista reforçou que há 16 anos o DF não tinha o lançamento de um hospital. “Ao longo do nosso governo, já contratamos quase 10 mil servidores no DF”, disse.

Ibaneis também admitiu as dificuldades na área da saúde. “Não podemos esquecer que passamos por dois anos de pandemia, que atrapalhou muito e impediu que a gente cuidasse da cidade como gostaria. Depois, tivemos a crise da dengue, que sobrecarregou a rede de saúde da capital”, observou.

O governador reforçou que está para ser lançado a licitação do hospital de São Sebastião e que o Iges (Instituto de Gestão Estratégica em Saúde) tem previsão de construir mais sete unidades de pronto atendimento. Em discurso, Ibaneis aproveitou para elogiar o serviço prestado pela secretária de Saúde, Lucilene Florêncio.

“Temos uma secretária muito competente, a Lucilene, uma pessoa que tem se dedicado imensamente. Uma pessoa da área, que conhece os problemas e que tem nos ajudado bastante”, afirmou.

Transporte

Ibaneis também afirmou que o governo tem feito melhorias na cidade na área do transporte público. “O BRT que vem da EPIG (Estadas Parques Indústrias Gráficas) e interliga até o Eixo Monumental está sendo construído. E já estamos com os recursos da ampliação do metrô de Samambaia. Temos um investimento de R$ 800 milhões nos carros do metrô. Sem falar que apertamos as empresas de ônibus e a grande maioria concluiu a renovação de suas frotas. São investimentos em todas as áreas”, finalizou.