Projeto que abre crédito para investimentos nos Correios tramita no Congresso

Projeto vai ser analisado pela CMO (Marcelo Camargo/Agência Brasil - Arquivo/Marcelo Camargo/Agência Brasil - Arquivo)

Um projeto que abre crédito suplementar no Orçamento de 2024 de R$ 304,3 milhões para investimentos dos Correios, da Petrobras International Braspetro e da Petrobras Biocombustível tramita no Congresso Nacional. A maioria dos recursos previstos no PLN (projeto de lei do Congresso Nacional) vai ser usada pelos Correios para implementar o Plano de Investimento em Infraestrutura e o Plano de Investimento de Tecnologia da Informação e Comunicação.

Segundo a justificativa do texto, que ainda vai ser analisado pela CMO (Comissão Mista de Orçamento), o governo acredita que as estatais necessitam de um planejamento mais “flexível” por causa de seus planos de negócios.

“Nesse contexto, o crédito em referência tem por finalidade adequar as dotações orçamentárias de ações que constam no Orçamento de Investimento das empresas de modo a assegurar o desempenho operacional e a consecução dos empreendimentos prioritários estabelecidos para 2024″, relata.

O PLN prevê que, no caso da Braspetro, os recursos devem ser usados em novos poços complementares na Argentina, em investimentos no Campo de Uchuva, na Colômbia, e em função de descoberta de gás.

Já a Petrobras Biocombustível deve usar os recursos para trocar equipamentos obsoletos de tecnologia de informação, como computadores, infraestrutura de rede e sistemas de acesso às unidades da empresa.

A abertura de crédito não tem impacto previsto na meta de resultado fiscal de 2024, devido às empresas do grupo Petrobras estarem fora da meta e as alterações nos Correios serem por remanejamento interno.