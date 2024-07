Projeto quer endurecer regras de segurança em piscinas para prevenir afogamento de crianças Caso aprovada, lei vai homenagear Susan Delgado, de dois anos, que morreu após se afogar na piscina de casa nos EUA Brasília|Do R7, em Brasília 31/07/2024 - 02h00 (Atualizado em 31/07/2024 - 02h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Projeto quer estabelecer punição para responsáveis Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Comissão de Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado vai analisar um PL (Projeto de Lei) que quer endurecer os requisitos mínimos de segurança na fabricação, instalação e funcionamento de piscinas. O principal motivo seria a prevenção do afogamento infantil, apontado pela Sobrasa (Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático) como uma das principais causas de morte de crianças de 1 a 4 anos. O texto também estabelece punições para os responsáveis em caso de descumprimento.

A proposta, de 2022, é de autoria do senador Eduardo Gomes (PL-TO) e estabelece pontos de segurança, como orientações aos usuários, sinalização e segurança, além do treinamento de pessoas e de barreiras físicas e equipamentos de segurança. Na justificativa, o parlamentar ainda ressalta que as crianças que sobrevivem aos acidentes podem sofrer sequelas graves e irreversíveis.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A legislação brasileira, com a Lei n.º 14.327, de 13 de abril de 2022, já estabelece normas voltadas aos usuários e responsáveis dos espaços, com vistas à manutenção da integridade física dos frequentadores, sujeitando os infratores a penas de advertência e multas. Porém, Gomes defende que a atual legislação não estabeleceu disposições especificamente voltadas para o público infantil.

“Nesse sentido, para dar maior destaque a esse grave problema de saúde pública, propomos a criação deste projeto de lei em homenagem à Susan Delgado, uma criança de apenas 2 anos que faleceu num trágico afogamento. Seu pai, Alex Delgado, transformou seu luto em luta e este projeto é resultado de sua nobre ação”, explicou.

Publicidade

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Em 2017, o músico e empresário Alex Delgado, de 45 anos, perdeu sua filha Susan, de apenas dois anos, depois que a menina se afogou em uma piscina na casa onde morava em Orlando (EUA).

Números

Uma pesquisa da SBP (Sociedade Brasileira de Pediatria) de janeiro deste ano mostrou que, em média, três crianças e adolescentes morreram por afogamento, diariamente, no Brasil. Os técnicos analisaram os óbitos ocorridos entre 2021 e 2022, quando o país registrou 2,5 mil vítimas desse tipo de acidente. Segundo a entidade, esse cenário é “completamente evitável”. As crianças de um a quatro anos foram as principais vítimas, com 943 mortes, seguidas de adolescentes de 15 a 19 anos (860 óbitos). O estudo incluiu as faixas etárias de 10 a 14 anos (com 357 óbitos); de cinco a nove anos (291); e os menores de um ano (58).

Medidas

Para evitar essas tragédias, a Sobrasa publicou cinco medidas principais de recomendação: