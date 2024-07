Projeto social do DF atende mais de 60 alunos com oferta de aulas de futebol em Ceilândia Nesta sexta, a Secretaria de Esporte inaugurou reforma do campo sintético da QNN ⅓ usado pela iniciativa social Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 26/07/2024 - 12h30 (Atualizado em 26/07/2024 - 12h30 ) ‌



Campo sintético foi entregue nesta sexta Edis Henrique Peres/R7 - 26.0

A Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal inaugurou nesta sexta-feira (26/7) a reforma de um campo sintético na QNN ⅓. O espaço é utilizado por diversos projetos sociais, entre eles, o Instituto Rede Solidária e o Projeto Social Jovem Cidadão. Ambos beneficiam cerca de 60 alunos, com aulas funcionais para mulheres. O espaço contou com um investimento de R$ 150 mil e foi resultado de uma parceria da Secretaria com a administração regional de Ceilândia.

De acordo com Alex Costa, coordenador do projeto social Jovem Cidadão, a iniciativa oferece uma oportunidade de socialização e ressocialização para os jovens. “São muitas crianças que vivem realidades complicadas, muitas vezes o pai está preso, por exemplo. Por isso é importante o esporte, ele traz dignidade, ele ajuda eles a enxergarem um horizonte”, defendeu.

A reforma foi um pedido também do deputado federal, Julio Cesar (Republicanos), que esteve presente na inauguração. “Eu fico muito feliz de saber que o meu pedido feito à Secretaria de Esporte para a reforma desse espaço foi realizado e hoje nós estamos aqui concretizando esse sonho dando a oportunidade para que os jovens possam ser considerados os jovens do futuro”, disse.

O secretário de Esporte e Lazer, Renato Junqueira, destacou que antes o gramado estava intransitável. “Nós recebemos uma notificação da própria administração regional e dos parlamentares para lutar por esse campo. Aqui é uma demanda antiga da comunidade de Ceilândia e agora vai beneficiar e muito as crianças e os jovens. É dar uma oportunidade para um futuro melhor para a comunidade”, afirmou.

Junqueira acrescentou que o campo conta com um sistema de drenagem, para evitar poças de água durante o período de chuvas e facilitar o escoamento. O titular da pasta também adiantou outras obras que devem ser entregues no próximo mês.

“Temos dois para inaugurar agora em agosto, um no Recanto das Emas e outro em São Sebastião. E temos mais quatro campos sintéticos para serem reformados e devolvidos para a população, no fim do próximo mês”, disse.