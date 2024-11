PSD realiza encontro para definir prioridades do partido para o próximo ano Entre os temas de destaque está o compromisso com a defesa do Simples Nacional, segurança pública e questões ambientais Brasília|Do R7, em Brasília 28/11/2024 - 18h31 (Atualizado em 28/11/2024 - 18h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Encontro ocorreu nesta quarta-feira Reprodução/ redes sociais @psdnacional55

A Cúpula do PSD (Partido Social Democrático) se reuniu nesta quarta-feira (27) para discutir as diretivas e prioridades que vão orientar a atuação do partido no primeiro semestre de 2025. Durante o evento, foram apresentados uma análise do cenário político, resultados das eleições municipais e as projeções para o futuro da legenda. Entre os temas discutidos está o compromisso com a defesa do Simples Nacional, segurança pública e questões ambientais.

Na ocasião, os políticos aprovaram a Carta de Brasília, documento que destaca o PSD como um partido de centro, valorizando “o diálogo e acolhe diferentes correntes de pensamento”. O partido entende que essa postura foi “determinante” para alcançar os resultados nas eleições municipais deste ano.

“O PSD reafirma seu compromisso com a pauta ambiental e a preocupação com as mudanças climáticas, defendendo projetos que promovam a transição energética e soluções sustentáveis. Com foco nas discussões da COP 30, o partido busca políticas públicas que unam a conservação ambiental ao desenvolvimento social, garantindo um futuro mais equilibrado para todos”, diz a carta.

Entre os políticos presentes estavam o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab; presidente do PSD-DF, Paulo Octávio; ministro da Pesca, André de Paula, e do presidente do PSD-CE, Domingos Filho.

‌



Segundo a legenda, os deputados do partido defendem a aprovação no Congresso de uma pauta municipalista que “reforce o pacto federativo com uma divisão justa de competências e de recursos, garantindo aos gestores municipais condições de governar para mudar a realidade da população local”.

Por fim, os deputados aplaudiram o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, “pelo seu desempenho em defesa dos interesses do país”. Segundo o partido, o planejamento estratégico da bancada deve ocorrer em março, na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais.