PSDB diz que vai entrar na Justiça contra pronunciamento de Lula em rádio e TV Sigla afirma que houve ‘uso indevido da convocação da rede nacional’ e que Lula usou expediente para espalhar dados eleitoreiros Brasília|Do R7, em Brasília 29/07/2024 - 09h08 (Atualizado em 29/07/2024 - 10h14 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Lula fez pronunciamento nesse domingo Ricardo Stuckert/PR

O PSDB informou que vai acionar a Justiça contra o governo federal em razão do pronunciamento em rede nacional de rádio e televisão feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesse domingo (28). O partido diz que houve “uso indevido da convocação da rede nacional”.

Em nota, o presidente da legenda, Marconi Perillo, afirmou que Lula usou do expediente para “fazer propaganda da divisão do país da qual ele é um dos protagonistas e espalhar dados eleitoreiros”. Leia a nota completa abaixo:

“Quando o presidente da República convoca rede nacional de rádio e TV nós esperamos alguma informação relevante. Neste domingo, 28 de julho, o presidente usou desse expediente para fazer propaganda da divisão do país da qual ele é um dos protagonistas e espalhar dados eleitoreiros para subsidiar o discurso de seus candidatos a prefeito e vereador neste ano. Por não ser justificável, o PSDB irá à Justiça contra o governo federal por uso indevido da convocação da rede nacional de rádio e TV”, diz o texto.

Ao R7, a Secom (Secretaria de Comunicação) do governo federal afirmou que o pronunciamento foi uma prestação de contas do governo e que a gestão do presidente Lula vai analisar a ação.

Publicidade

No pronunciamento, Lula ressaltou as principais ações feitas pelo governo federal durante os 18 primeiros meses de gestão, incluindo programas como Bolsa Família e Minha Casa Minha Vida, e defendeu que a reforma tributária vai “descomplicar” a economia, reduzindo os preços dos alimentos e produtos essenciais.

“Aprovamos uma reforma tributária que vai descomplicar a economia e reduzir o preço dos alimentos e produtos essenciais, inclusive a carne. Depois de anos de estagnação, a indústria brasileira está voltando a ser o motor do desenvolvimento. Com investimentos recordes na indústria automobilística, de siderurgia, de alimentos e de celulose”, disse.

Publicidade

Em meio à revisão dos gastos públicos feita pela equipe econômica, e da alta do dólar, o presidente também afirmou que não abrirá mão da responsabilidade fiscal. Segundo Lula, a responsabilidade do governo estaria permitindo que o Rio Grande do Sul receba recursos federais.

“Não abrirei mão da responsabilidade fiscal. Entre as muitas lições de vida que recebi de minha mãe, dona Lindu, aprendi a não gastar mais do que ganho”, pontuou.