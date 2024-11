PSDB e Cidadania oficializam apoio a Hugo Motta à presidência da Câmara Com apoio da federação, Hugo Motta (Republicanos-PB) tem o respaldo de 341 parlamentares Brasília|Hellen Leite, do R7, em Brasília 05/11/2024 - 16h00 (Atualizado em 05/11/2024 - 18h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

PSDB/Cidadania oficializam apoio a Hugo Motta Hellen Leite/R7

A federação formada por PSDB e Cidadania oficializou nesta terça-feira (5) o apoio ao deputado Hugo Motta (Republicanos-PB) para a Presidência da Câmara. Com isso, o deputado paraibano já conta com o respaldo de 341 parlamentares. Até agora, declararam apoio a ele as seguintes siglas: PT, PV, PCdoB, PL, PP, MDB, Podemos e Republicanos. A expectativa é de que PDT e PSB também anunciem a adesão à candidatura de Motta ainda nesta terça-feira.

PSDB e Cidadania são os primeiros partidos que passam oficialmente a apoiar o projeto de Hugo Motta depois de terem sinalizado em um primeiro momento que votariam no líder do União, Elmar Nascimento (BA), na disputa pela presidência da Câmara.

O anúncio de apoio dos partidos foi feito ao lado de Hugo Motta, na liderança do PSDB na Câmara, com a presença do líder do partido, Adolfo Viana (BA), e do líder do Cidadania, Alex Manente (SP).

“Chegando à presidência da Câmara, queremos contar com a valorosa bancada do PSDB e do Cidadania, com uma agenda que possamos combinar e planejar para os próximos dois anos. Discutir a questão econômica, o equilíbrio fiscal, sustentabilidade, infraestrutura, social, saúde e educação, tratar a segurança como prioridade”, afirmou Motta.

‌



“O diálogo com os demais Poderes deve ser uma marca. Que o tensionamento que o país teve fique no passado”, completou.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Candidatos

A candidatura de Hugo Motta foi oficializada em 29 de outubro, no mesmo dia em que o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), declarou seu apoio ao deputado paraibano. Atualmente, Motta enfrenta a concorrência dos líderes Antonio Brito (PSD-BA) e Elmar Nascimento.

‌



No entanto, há expectativa de que Elmar retire sua candidatura nos próximos dias e que o União Brasil também declare apoio a Motta.

Elmar, que inicialmente era um dos favoritos, viu seu apoio enfraquecer. Em paralelo, o presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira (SP), retirou sua própria candidatura para apoiar Motta.

‌



Interlocutores de Motta acreditam que, com o tempo e o apoio crescente de outros partidos, ele poderá chegar à eleição de fevereiro de 2025 como candidato único.