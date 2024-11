PT-DF decide não expulsar Wilmar Lacerda e mantém afastamento depois de prisão Vice-presidente da regional do partido está preso por suspeita de violência sexual contra adolescentes Brasília|Kris Otaviano, da RECORD e Do R7, em Brasília 28/10/2024 - 16h35 (Atualizado em 28/10/2024 - 18h35 ) twitter

Wilmar Lacerda foi preso na última quinta Reprodução/PT/DF - Arquivo

O PT (Partido dos Trabalhadores) no Distrito Federal decidiu nesta segunda-feira (28) não expulsar o vice-presidente regional Wilmar Lacerda, que foi preso na última quinta-feira (24) por suspeita de violência sexual contra adolescentes . O partido afirma que vai manter o político afastado cautelarmente “até que as investigações sejam concluídas”.

“Setores do partido, como a Secretaria de Mulheres e a Juventude, exigiram sua expulsão, mas a Executiva do PT permaneceu com o afastamento cautelar”, completa a nota.

O R7 tenta contato com a defesa de Wilmar Lacerda, e o espaço permanece aberto. O processo corre em segredo de Justiça por envolver menores de idade. A polícia investiga uma suposta prática de contratações de meninas para “programas sexuais”.

Lacerda foi secretário do governo de Agnelo Queiroz e chegou a ser indiciado por improbidade administrativa pelo Ministério Público do Distrito Federal. Segundo o órgão, a dupla teria deixado de dar posse aos candidatos aprovados no concurso público para provimento de cargos do Procon-DF e teria favorecido pessoas indicadas por políticos a cargos comissionados no referido órgão.

Pedidos de expulsão

Nas redes sociais, a Secretaria de Cultura do PT se manifestou a favor da expulsão de Lacerda. “Acreditamos que a nossa agremiação deve ser preservada, e atitudes que ferem nossa missão e objetivos coletivos não podem ser toleradas”, afirma.

Em outro post, a Juventude do PT-DF pediu a expulsão de Lacerda por atitudes que não condizem com “as bandeiras históricas” do partido. “Os avanços que conquistamos em nossos governos e enquanto sociedade devem ser preservados e ampliados; portanto, tais atitudes precisam ser condenadas, investigadas e combatidas sumariamente”.