Quadrilha presa é suspeita de abastecer traficantes de diversas regiões do DF Quatro pessoas foram presas; criminosos disfarçavam a maconha em pedaços de brownie embalados e vendidos como doces Brasília|Giulianno Cartaxo, RECORD, em Brasília 13/11/2024 - 13h12 (Atualizado em 13/11/2024 - 13h12 )

Polícia prendeu quatro envolvidos PCDF/Divulgação -

Foram dez meses de investigação até que a Polícia Civil do Distrito Federal conseguisse identificar e mapear todo o esquema de distribuição de drogas. A quadrilha, conhecida como a “Gangue do Padê”, é suspeita de fornecer drogas para traficantes de diversas regiões do Distrito Federal. Mais de 60 policiais civis de diversas delegacias, incluindo a Divisão de Operações Especiais, cumpriram os mandados de prisão e de busca e apreensão em Samambaia, Ceilândia, Planaltina, Recanto das Emas e Águas Lindas, no entorno do DF.

Quatro pessoas foram presas e levadas para a 5ª DP, na Asa Norte, área central de Brasília. Nas casas dos suspeitos, os policiais encontraram porções de maconha e cocaína, balanças de precisão e dinheiro em espécie. Mas o que chamou a atenção dos investigadores foi a criatividade dos criminosos, que disfarçavam a maconha em porções de brownie, embaladas e vendidas como doces, para dificultar a identificação da droga em caso de abordagem.

Segundo o delegado responsável pelo caso, Rafael Catunda, a quadrilha utilizava as redes sociais para fazer contato com os compradores. “Cada um recebia um apelido de acordo com o tipo de droga que comprava. Eles eram cuidadosos para não chamar a atenção da polícia. Só conseguimos chegar à quadrilha após a prisão de um traficante que recebia a droga deles para revender. A partir daí, fechamos o cerco para chegar aos outros envolvidos”, explicou Catunda.

Os envolvidos podem responder pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com penas que podem chegar a até 25 anos de prisão.