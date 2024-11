Quase 85% das crianças e adolescentes do DF estão com vacina de dengue atrasada Rede pública oferece o imunizante para pessoas de 10 a 14 anos; 45 mil doses estão disponíveis Brasília|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 16/10/2024 - 16h35 (Atualizado em 16/10/2024 - 16h55 ) twitter

41,2% do público alvo tomou a 1ª dose Lúcio Bernardo Jr./Agência Brasília - Arquivo

Desde o início da vacinação contra dengue , em fevereiro deste ano, mais de 100 mil doses foram administradas, mas 84,4% do público alvo de 10 a 14 anos não completou o esquema vacinal. 41,2% das crianças e adolescentes de 10 a 14 anos que são aptas tomaram a primeira dose da vacina e 15,6% completaram o ciclo de duas doses.

Segundo dados da SES (Secretaria de Saúde), quase 170 mil doses foram aplicadas no Distrito Federal, sendo que 103.693 foram na população alvo (10 a 14 anos). Foram 75 mil primeiras doses e cerca de 28,5 mil segundas doses. A meta é de alcançar 90% das crianças e adolescentes da faixa etária. O público foi definido como prioritário pelo Ministério da Saúde devido às altas taxas de hospitalização de pacientes dessa idade.

De acordo com a secretaria, a maioria das pessoas que tomou a primeira dose tem 10 anos (63,1% do público), e os de 14 anos foram os que menos adquiriram a vacina (29,1%). Já na segunda dose, as crianças de 11 anos são a população com vacinação mais completa (22,4% do público), e 10,7% dos adolescentes de 14 completou as duas doses.

O período entre as doses é de 90 dias, e há cerca de 45 mil doses nos estoques da rede pública. O subsecretário de vigilância em saúde, Fabiano dos Anjos, reforça que a volta das chuvas traz um alerta sobre a dengue. “Nesse período, sabemos que o risco da proliferação do mosquito transmissor da dengue, o Aedes aegypti, aumenta significativamente. Então, é importante lançar mão de todas as ferramentas que nós temos”, pontua.

Desde o começo do ano, o Distrito Federal teve 281.198 casos prováveis de dengue, o que representa um aumento de 904,7% se comparado ao mesmo período de 2023. 440 pessoas morreram da doença.