Quatro árvores caem sobre carros por causa de fortes chuvas no Distrito Federal Ninguém ficou ferido; incidentes aconteceram na Asa Sul, Esplanada dos Ministérios, Recanto das Emas e Sobradinho Brasília|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 08/11/2024 - 20h07 (Atualizado em 08/11/2024 - 21h18 )

Árvores caíram em carros e em residência Distribuição/CBMDF - 08.11.2024

Ao longo desta sexta-feira (8), quatro árvores caíram sobre carros e causaram prejuízos em áreas diferentes no Distrito Federal. Segundo o CBMDF (Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal), os incidentes ocorreram na Asa Sul, Região Central de Brasília, Recanto das Emas e Sobradinho. Ninguém ficou ferido.

Segundo a corporação, equipes foram deslocadas para fazer o corte e a remoção das árvores caídas e a liberação das vias. “O CBMDF alerta os motoristas para evitarem estacionar sob árvores em períodos de tempo instável e recomenda atenção redobrada em locais com vegetação densa”, afirma.

A primeira queda foi registrada às 10h15, na SGAN Quadra 601, na Asa Norte. Em uma operação que durou quatro horas, a equipe retirou a árvore de cima de um Toyota Yaris que estava estacionado e sem ocupantes.

Às 13h08, uma árvore caiu em sobre um carro e no muro de uma residência no Condomínio Império dos Nobres, em Sobradinho. Os agentes cortaram a planta e desobstruíram a entrada da residência.

Pouco depois, às 13h41, na Esplanada dos Ministérios, uma árvore caiu na parte traseira de um Jeep Renegade. A condutora do carro não se feriu no momento do acidente. Já às 15h01, na quadra 103, no Recanto das Emas, um tronco caiu sobre um VW Voyage.

A professora de direito do consumidor do UniCEUB explica que seguro de automóvel pode cobrir danos causados por quedas de árvores ou alagamentos, mas que é preciso ter cobertura para esse tipo de incidente. “No entanto, essa cobertura pode ser negada em algumas situações, como quando o segurado fornece informações incorretas no questionário de risco. Por exemplo, se o contratante declarar que o veículo fica apenas em estacionamento coberto, mas ele fica regularmente exposto na rua, o pagamento da indenização pode ser negado”, detalha.

Caso a árvore que caiu estiver em área pública, o dono do veículo pode processar o Estado. “A responsabilidade do Estado pela manutenção das árvores é objetiva, ou seja, ele é obrigado a indenizar se houver danos causados por omissão — como falta de poda ou cuidados”, afirma.