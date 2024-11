Quatro passageiros ficam feridos após ônibus tombar no DF Acidente ocorreu na BR 020, próximo à entrada do bairro Estância, em Planaltina; vítimas foram levadas ao hospital Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 05/11/2024 - 08h39 (Atualizado em 05/11/2024 - 11h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ônibus tombou e deixou quatro passageiros feridos CBMDF/Divulgação - 05.11/

Quatro passageiros ficaram feridos após um ônibus tombar no Distrito Federal na noite de segunda-feira (5). O caso ocorreu na BR 020, próximo à entrada do bairro Estância, em Planaltina. Segundo informações dos bombeiros, o veículo tombou na margem direita da via, sentido Sobradinho-Planaltina. Quando as equipes chegaram, os 39 passageiros já tinham conseguido sair do coletivo.

A suspeita é que a chuva e a pista molhada tenham causado o tombamento. As equipes avaliaram todas as vítimas e quatro passageiros precisaram de transporte para a unidade hospitalar.

Duas mulheres, de 29 anos e 37 anos, queixavam-se de dor de cabeça, dores na região lombar, pescoço e braços. Elas foram levadas ao Hospital Regional de Planaltina.

Outras duas vítimas, um homem de 32 anos e uma mulher de 37, também foram atendidos e levados ao hospital por equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).