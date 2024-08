Quatro regiões do DF ficam sem energia por falha em subestação nesta sexta Taguatinga, Ceilândia, Águas Claras e Samambaia relataram problemas; causas ainda são avaliadas Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 16/08/2024 - 13h42 (Atualizado em 16/08/2024 - 13h43 ) ‌



Causa de falha ainda está sendo investigada

Quatro regiões do Distrito Federal relataram falta de energia na manhã desta sexta-feira (16). Segundo o ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico) o problema foi na subestação de energia de Brasília, na região Sul, que recebe as linhas de transmissão para a capital do país. “Às 11h42 desta sexta houve o desligamento automático do setor de 138 kV da SE Brasília Sul (Eletrobras), interrompendo 330 MW de carga no Distrito Federal, especificamente nas regiões de Taguatinga, Ceilândia, Águas Claras e Samambaia”, explicou o órgão em nota.

Segundo a ONS, às 11h56 foi iniciadoa a normalização das cargas, ainda em andamento. “Às 12h45 foram restabelecidos 72% das cargas interrompidas de Brasília”, diz.

“O ONS ainda aguarda informações do agente para analisar a causa. As equipes do ONS e dos agentes estão dedicadas para a retomada do serviço à sociedade com segurança, no menor tempo possível”, garante texto.

A reportagem também questionou a Neoenergia sobre o episódio. Em nota, a empresa esclareceu que a falta não tinha relação com a rede de distribuição da empresa. “A interrupção está sendo causada por um problema no sistema de transmissão de Furnas, que ainda não informou a previsão para restabelecimento da energia”, pontuou.