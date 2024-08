Queimadas de agosto colocaram o dobro de municípios em emergência em relação a 2023 Incêndios florestais afetaram 4,4 milhões de pessoas no país até o momento em 167 cidades e 11 estados, diz relatório Brasília|Jéssica Gotlib, do R7, em Brasília 27/08/2024 - 17h35 (Atualizado em 27/08/2024 - 18h17 ) ‌



Confederação estima prejuízo de R$ 38 milhões causados pelo fogo até o momento Marcelo Camargo/Agência Brasil - 24.08.2024

O Brasil tem 167 municípios, em 11 estados, com decretos de emergência publicados este ano por incêndios florestais até o momento. Destes, 118 datam do mês de agosto, um número duas vezes maior que os 57 decretos em situações semelhantes publicados entre janeiro e agosto do ano passado.

Os dados são de um levantamento da CNM (Confederação Nacional de Municípios), divulgado nesta terça-feira (27).

Quando os índices deste mês são comparados com agosto de 2023, refletem um número 4,5 vezes maior, já que foram 26 notificações no mesmo período do ano passado. Segundo o relatório, são 4,4 milhões de pessoas afetadas por consequência das queimadas no país até o momento. Isso contando apenas os locais que formalizaram a situação de emergência nos decretos municipais. Desse total, 90% das pessoas estão em áreas onde o alerta foi emitido nos últimos 30 dias.

Em relação aos estados, São Paulo (51), Mato Grosso do Sul (35) e Acre (22) lideram o ranking de decretos de emergência por focos de incêndio. Rondônia e Espírito Santo têm dois, cada. Completam a lista, com uma cidade cada: Amazonas, Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso, Rio de Janeiro e Santa Catarina.

‌



Agriculta e pecuária são os setores da economia mais afetados

Ainda de acordo com o CNM, os municípios devem ter prejuízos de R$ 38 milhões pelos incêndios florestais neste ano. Além dos gastos com assistência médica emergencial, em torno de R$ 10 milhões, setores do agronegócio foram os mais prejudicados financeiramente.

No caso da agricultura, a perda está estimada em R$ 13,6 milhões e em R$ 9,2 milhões para a pecuária. Em nota, a entidade solicita auxílio financeiro dos estados e da União para as cidades afetadas. O texto pede também apoio técnico para o enfrentamento às queimadas e orienta os gestores municipais a elaborarem um Plano de Contingência para casos de emergência.