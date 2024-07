Quem é Keir Starmer? Crescem buscas pelo novo primeiro-ministro do Reino Unido no Google Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma

Keir Starmer vai ser o novo primeiro-ministro britânico após 14 anos de governo conservador

Keir Starmer é o novo primeiro-ministro do Reino Unido. O líder do Partido Trabalhista, eleito na última quinta-feira (4), é um dos assuntos mais buscados no Google nesta sexta (5), aponta um levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma.

O pico de buscas foi registrado às 8h de hoje. Os cinco estados que mais buscaram pelo termo “Keir Starmer″ são: Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul, respectivamente, apontou o Google Trends.

Entre as pesquisas relacionadas estão: “eleições reino unido″, “partido trabalhista” e “Keir Starmer wiki”. Já entre os assuntos relacionados estão “ministro cargo”, “primeiro ministro do Reino Unido” e “esquerda política”. Confira abaixo o desempenho:

Quem é Keir Starmer?

O líder do partido que governará o país é filho de operário e enfermeira, formado em direito e especializado em direitos humanos. Starmer é reconhecido pela longa carreira no Ministério Público e prometeu mudanças imediatas no país durante o seu primeiro discurso, nesta sexta-feira (5). Assista: