R7 vence Prêmio CNT de Jornalismo com especial sobre fontes renováveis no transporte Reportagem teve o desafio de aprofundar a transição energética no Brasil em relação à mobilidade urbana Brasília|Do R7, em Brasília 06/11/2024 - 18h05 (Atualizado em 06/11/2024 - 23h37 )

Reportagem "Desafios do transporte para a mobilidade sustentável" levou uma das categorias do Prêmio CNT de Jornalismo 2024 Reprodução/R7

O R7 venceu o Prêmio CNT de Jornalismo, um dos mais importantes do país, com o especial “Desafios do transporte para a mobilidade sustentável”. A reportagem concorreu na categoria Meio Ambiente e Transporte. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (9), e a premiação ocorrerá em 4 de dezembro.

A matéria, publicada em 5 de agosto deste ano, discorreu sobre a transição energética no Brasil quando o assunto é mobilidade urbana. O setor de transportes foi responsável por 33% do consumo de energia do país em 2023, o que demonstra a importância da categoria.

As repórteres Giovana Cardoso e Jéssica Gotlib escreveram o texto. A edição foi de Alexandre de Paula, Bruna Lima e Carlos Eduardo Bafutto. A designer Luce Costa ficou responsável pelos gráficos da produção.

O Prêmio CNT de Jornalismo

O CNT está em sua 31ª edição e é formado por uma Comissão Organizadora para avaliar reportagens e fotografias inscritas no concurso. Neste ano, a proposta foi voltada para sustentabilidade e as pautas abordaram aspectos do transporte rodoviário, ferroviário, aquaviário ou aéreo.

O vencedor do Grande Prêmio recebe R$ 60 mil, e o ganhador de cada categoria, R$ 35 mil.

Confira os vencedores de outras categorias:

Grande Prêmio

O tempo de cada um, de Chico Regueira, da TV Globo

Áudio (para matérias de rádio e podcasts)

As histórias de quem levou, por terra, ar e rios, a solidariedade do Brasil ao RS, de Rafael Campos, do Metrópoles

Comunicação Setorial (voltada a entidades representativas do setor de transporte)

Mudanças nos hábitos de deslocamento, da Revista Ônibus – Semove (Federação das Empresas de Mobilidade do Estado do Rio de Janeiro)

Fotojornalismo

Avião nas inundações devido a chuvas fortes no Rio Grande do Sul, de Adriano Henrique Machado, da Reuters

Impresso

Rodovias que perdoam: quando as estradas salvam vidas, de Roberta Soares, do Jornal do Commercio

Internet

O outro lado do paraíso, de Jade Abreu, do Metrópoles

Meio Ambiente e Transporte

Desafios do transporte para a mobilidade sustentável, de Giovana Lopes Cardoso Ferreira e Jéssica Gotlib, do R7

Vídeo

Aeroporto virou porto – águas invadem e fecham o Salgado Filho, de Pedro Rockenbach, da TV Globo