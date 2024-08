Rally dos Sertões BRB recebe público em programação especial nesta sexta Vila Sertões está aberta todos os dias ao público e nesta tarde conta com disputa entre competidores Brasília|Do R7, em Brasília 23/08/2024 - 11h24 (Atualizado em 23/08/2024 - 11h24 ) ‌



Rally dos Sertões movimenta a economia Divulgação/BRB - Arquivo

O Rally dos Sertões BRB realiza na tarde desta sexta-feira (23) uma programação especial para a população do DF. A Vila Sertões, aberta desde quarta ao público, permite que os moradores vejam de perto a movimentação das equipes e competidores do maior rally das Américas. A disputa é dada a largada neste sábado (24) com percurso de 3,7 km, passando por Goiás, Minas Gerais, Bahia, e voltando para a chegada no DF no dia 31 de agosto.

Antes da grande abertura da disputa, no entanto, a Vila Sertões, montada no estacionamento da Arena BRB Mané Garrincha, vai realizar o Super Prime, às 14h, e a rampa promocional, às 18h. Na rampa serão apresentando os competidores do rally.

Já o Super Prime vai contar com uma disputa eliminatória, dois a dois, em circuito fechado, que vai reunir os 8 mais rápidos competidores de cada modalidade - carros, motos/quadriciclos e UTVs, até que restem apenas dois finalistas de cada uma para o confronto decisivo.

Em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (22), o governador do DF, Ibaneis Rocha, destacou a importância do evento para o turismo na capital e comentou o trabalho desenvolvido pelo Banco BRB. “O BRB vem cumprido uma missão desde o início do governo. Eu me comprometi com o Paulo (Henrique Costa, presidente do BRB) de que seria o garoto propaganda do BRB e que nós faríamos o banco crescer não só na região Centro-Oeste, como era no princípio a sua vocação, mas em todo o Brasil. Isso vem se cumprindo e a gente vem, juntamente com o BRB, patrocinando algumas empresas, principalmente no ramo do automobilismo, patrocinando nos esportes, com o Flamengo, patrocinando os times aqui do Distrito Federal”, citou.

‌



O governador também comentou as expectativas com o autódromo do DF. “Conseguimos agora, recentemente, uma promessa nossa que vem desde o ano passado, que foi destravar a licitação do asfalto do autódromo. O Tribunal de Contas fez uma análise criteriosa do contrato que foi feito pelo BRB, tivemos a liberação recentemente pelo conselheiro do TCDF e as obras devem se iniciar ainda no início mês de setembro, com a previsão de entrega muito rápida. Então eu estou muito feliz com isso, eu acho que Brasília cresce no turismo e cresce nacionalmente com os investimentos que vêm sendo feitos”, afirmou.

Legado deixado pelas cidades

CEO do Sertões, Leonora Guedes, afirmou que todos estão felizes com a largada inédita em Brasília. “A 32ª edição do Rally dos Sertões, o maior rally das Américas, é um evento em três dimensões. Estamos aqui com 68 equipes e mais de 300 competidores. Mas além da dimensão esportiva, a gente também tem o turismo, que é uma das missões do Sertões promover o Brasil, não só para o brasileiro, mas para o mundo”, destacou.

‌



Leonora também informou sobre o legado social deixado pelo evento. “Não faz sentido a gente passar por todas as cidades que a gente passa sem deixar um legado. Então hoje o Sertões tem um hub de iniciativas sociais, onde a gente tem vários projetos que levam um pouco de saúde, educação e conscientização ambiental para essas cidades por onde passamos”, disse.

Segundo a CEO, em Brasília foram realizados três mil atendimento médicos durante três dias de ações da programação Saúde e Alegria dos Sertões. “A gente entregou em torno de 300 óculos de grau para crianças que tinham problema de visão. E esse é o nosso maior propósito, através da lente esportiva, a gente fazer a diferença por onde a gente passa”, disse.

Para Leonora, ter a largada do evento da capital federal também tem um “simbolismo muito grande”. “Brasília é um símbolo de integração nacional e os Sertões também simboliza isso. Não só por pilotos, representando todos os estados do Brasil, mas também com vários estrangeiros. Então a gente cuida da nossa gente, do nosso povo brasileiro, e cuida também dos caminhos por onde a gente passa. Não tem como falar do Rally dos Sertões sem falar de meio ambiente. Os Sertões é um evento que neutraliza todas as ações de carbono e temos também um trabalho de refino do óleo utilizado”, disse.