Rapper Hungria é homenageado na Câmara Legislativa do DF com título de Cidadão Benemérito O rapper ceilandense foi elogiado por atuação em defesa das pessoas com deficiência e por campanha da causa autista

Rapper Hungria foi homenageado na CLDF Carolina Curi/ Agência CLDF - 24.06.2024

A Câmara Legislativa do Distrito Federal homenageou o rapper ceilandense Hungria com o título de Cidadão Benemérito de Brasília, concedido a pessoas que nasceram na capital e praticaram atos de relevante interesse social em favor da população. Hungria é vencedor de diversos prêmios no Brasil e no exterior, e além da carreira artística, atua em causas sociais, especialmente de inclusão de pessoas autistas.

“Hoje, (Hungria) é reconhecido como um ícone no mundo da música e sua jornada de superação o levou a abraçar temas sociais”, disse o autor da proposta de homenagem, deputado Robério Negreiros (PSD).

Durante sessão de homenagem, Hungria contou sobre o momento em que levantou a bandeira “Lute como uma mãe de autista” e disse que os recursos obtidos com a venda de camisetas com esse slogan são destinados à causa autista. “Essa batalha é nossa”, afirmou.

Na mesma sessão também foi celebrado o Dia Mundial do Orgulho Autista, com a presença de integrantes de várias entidades e associações voltadas às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A homenagem foi entregue na noite desta segunda-feira (24).