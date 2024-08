Receita diz que só poderia isentar Rebeca, Medina e Rayssa Leal se Congresso mudasse regras O órgão explicou que as medalhas não são tributadas, mas remunerações pagas pelo COB aos atletas são sujeitas à tributação Brasília|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 07/08/2024 - 18h24 (Atualizado em 07/08/2024 - 18h39 ) ‌



Isentar medalhistas olímpicos William Lucas/COB - Arquivo

A Receita Federal informou nesta quarta-feira (7) que medalhas olímpicas, troféus e outros objetos comemorativos recebidos em eventos esportivos oficiais no exterior são isentos de impostos federais. No entanto, os prêmios em dinheiro concedidos pelo COB (Comitê Olímpico do Brasil) aos medalhistas olímpicos, como Rebeca Andrade, Gabriel Medina e Rayssa Leal, continuam sujeitos à tributação, a menos que haja uma mudança na legislação no Congresso Nacional.

A legislação atual, Lei 7.713/88, não prevê isenções específicas para atletas olímpicos, o que significa que os prêmios em dinheiro recebidos pelos atletas são tributados como qualquer outra forma de rendimento. Portanto, mesmo que os atletas recebam prêmios significativos, esses valores são considerados rendimentos tributáveis.

No caso de Rebeca Andrade, que receberá um prêmio total de R$ 826 mil do COB, ela terá que pagar impostos sobre esse valor. O cálculo da tributação é baseado na tabela progressiva do Imposto de Renda, onde valores maiores são tributados a uma alíquota mais alta. Com isso, aproximadamente R$ 227,1 mil de seus R$ 826 mil serão destinados ao pagamento de impostos, conforme as faixas e alíquotas do Imposto de Renda.

A Receita Federal explicou que as remunerações pagas por comitês olímpicos, federações esportivas, clubes, empresas e outros patrocinadores são tributadas como qualquer outra remuneração profissional, desde que excedam a faixa de isenção do Imposto de Renda (atualmente dois salários mínimos).

O Ministério da Fazenda reafirmou que os prêmios recebidos pelos atletas são considerados rendimentos do trabalho assalariado e devem compor a renda mensal sujeita à incidência na fonte e na Declaração de Ajuste Anual.

Resumo das premiações do COB

Modalidades Individuais:

Ouro: R$ 350 mil

Prata: R$ 210 mil

Bronze: R$ 140 mil

Categorias em Grupo (2 a 6 atletas):

Ouro: R$ 700 mil

Prata: R$ 420 mil

Bronze: R$ 280 mil

Esportes Coletivos (7 ou mais atletas):

Ouro: R$ 1,05 milhão

Prata: R$ 630 mil

Bronze: R$ 420 mil

A discussão sobre a isenção tributária dos prêmios em dinheiro continua, aguardando a apreciação dos projetos de lei no Congresso Nacional.

Impostos sobre premiações em dinheiro

O deputado federal Luiz Lima (PL-RJ) e o senador Nelsinho Trad (PSD-MS) propuseram projetos de lei para isentar os atletas medalhistas olímpicos do Imposto de Renda sobre os valores recebidos como premiação. O Comitê Olímpico do Brasil (COB) oferece prêmios em dinheiro para incentivar os medalhistas, com valores que variam de R$ 350 mil a R$ 140 mil para modalidades individuais (ouro e bronze, respectivamente).

Segundo Luiz Lima, que representou o Brasil na natação nas Olimpíadas de 1996 e 2000, a proposta reconhece o valor simbólico e prático das conquistas olímpicas, além de incentivar a prática esportiva no país. Ele argumenta que a isenção do imposto teria um impacto financeiro pequeno para os cofres públicos, já que os Jogos Olímpicos ocorrem a cada quatro anos, e que a premiação representa uma ajuda financeira crucial para os atletas.

O Projeto de Lei (PL) 3.029/24 recebeu um requerimento de urgência para ser pautado no plenário, com 495 assinaturas dos congressistas, e deve ser apreciado pela Câmara dos Deputados na próxima terça-feira (12).

No Senado, o PL 3.047/2024, proposto por Nelsinho Trad, também busca isentar os atletas do imposto como forma de reconhecer e valorizar seu esforço, além de atrair jovens talentos e estimular a participação em competições de alto nível. Trad destaca que a conquista de uma medalha olímpica reflete talento, perseverança e compromisso com o esporte.