Receita do DF apreende R$ 941 mil em mercadorias irregulares na BR-060 e transportadoras

‌



A+

A-

R$ 941 mil em mercadorias foram apreendidos Divulgação/Seec - 11.07.2024

Auditores da Receita da Seec-DF (Secretaria de Economia) apreendeu aproximadamente R$ 941 mil em mercadorias irregulares na rodovia BR-060 e em transportadoras durante a madrugada desta quinta-feira (11), em uma fiscalização de rotina. A GEFMT (Gerência de Fiscalização de Mercadorias em Trânsito) conduziu as operações.

Aparelhos para cozinha industrial, vestuário, cosméticos, material fotográfico, produtos automotivos e suplementos alimentares fazem parte dos itens encontrados. Esses produtos entrariam em circulação com notas fiscais irregulares.

Erros de registro das notas e informações falsas foram encontradas entre os documentos, que seriam usados por vendedores e compradores para sonegar impostos.

O coordenador de Fiscalização Tributária da SEEC, Silvino Nogueira Filho, afirma que o foco é proporcionar uma sensação de risco para aqueles que não seguem as obrigações fiscais junto à Receita do DF. “Buscamos com a fiscalização a manutenção de um ambiente de negócio concorrencial saudável, na medida em que impedimos que maus contribuintes ou os que sonegam o imposto, venham a concorrer de forma desleal com aqueles que cumprem regularmente suas obrigações fiscais para com o DF”, explica.

De acordo com a Seec, os impostos recolhidos são utilizados pelo estado como receitas tributárias aplicadas no desenvolvimento de políticas públicas — obras, educação, saúde, segurança, mobilidade, programas sociais, etc. A atuação sistemática do governo vica recuperar recursos que deixariam de entrar nos cofres públicos do DF.