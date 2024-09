Receita do DF faz operação contra sonegação de R$ 228 milhões em impostos Fiscalização começou na madrugada desta quarta; R$ 22 milhões em impostos foram recuperados este ano Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 11/09/2024 - 09h39 (Atualizado em 11/09/2024 - 11h04 ) ‌



Operação já aplicou R$ 119 milhões em multas e cobranças de ICMS Receita do DF/Divulgação - 11

A Receita do Distrito Federal realiza nesta quarta-feira (11) operação contra a sonegação de pelo menos R$ 228 milhões em impostos. A operação começou de madrugada, por volta das 4h, e segue ao longo do dia para coibir as fraudes em notas fiscais. Até o momento, também foram aplicados R$ 119 milhões em multas e cobranças de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços).

Conforme o gerente de monitoramento e auditorias especiais, Rodrigo Teixeira Amaral, a operação pretende combater a sonegação tanto por fraudes quando pelo menor recolhimento dos impostos. “Com relação às fraudes que detectamos, elas são relativas a empresas de fachada criadas apenas para emitir documentos fiscais e conceder ICMS a terceiros”, explicou.

Em relação às multas e cobranças de ICMS, a Receita identificou empresas com erros na aplicação e cobrança de alíquotas. “Para essas empresas que são estabelecimentos regularmente constituídos aqui no DF, nesse primeiro momento a gente vai oportunizar a autorregularização. A gente vai informá-los sobre esse recolhimento menor e eles vão ter a oportunidade de arrecadar essa diferença sem a incidência das multas punitivas, ou seja, sem a autuação”, explica.

Segundo Amaral, a ação preventiva tem retorno direto aos cofres. “Só neste ano a gente já conseguiu o recolhimento de aproximadamente R$ 22 milhões de impostos que não haviam sido recolhidos. E ela [fiscalização] também é uma ação educativa para que essas empresas não voltem a incorrer nesses mesmos erros”, diz.

O auditor fiscal acrescenta que os recursos são importantes para os cofres públicos, pois são destinados às políticas públicas nas áreas de saúde, segurança, educação e infraestrutura, por exemplo.