Receita Federal encontra 3,5kg de cocaína em fundo falso de bagagem que ia para Europa Droga é avaliada em cerca de R$ 800 mil e estava com uma mulher da Letônia Brasília|Do R7, em Brasília 23/07/2024 - 19h38 (Atualizado em 23/07/2024 - 20h26 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Mulher é da Letônia e tem 45 anos Reprodução/Receita Federal - Arquivo

A Receita Federal apreendeu nesta terça-feira (23) 3,5kg de cocaína que estavam escondidos em fundos falsos de bagagens de uma mulher da Letônia, no Aeroporto Internacional de Brasília. Ela ia embarcar para Marselha, na França, com uma conexão em Lisboa, Portugal. As drogas são avaliadas em cerca de R$ 800 mil no mercado europeu.

O órgão acredita que a cocaína seria entregue na cidade de destino. A mulher dona das malas tem 45 anos.

A Receita afirma que a apreensão reforça o compromisso de “proteger as fronteiras e combater atividades criminosas transnacionais”.

O tráfico internacional de drogas é considerado um crime grave com penas que variam a depender de fatores como quantidade, tipo da substância, circunstância do crime e outros. As penas podem variar de cinco a 15 anos de reclusão, com possibilidade de aumento em caso de agravantes como participação de menores, uso de violência, conexão com organizações criminosas e mais.