Reconstruímos, implementamos políticas públicas e agora vamos colher frutos, diz Lula Presidente usou as redes sociais nesta quarta-feira (4) para comentar o cenário do país e disse que 'quem ganha é o povo brasileiro' Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 04/12/2024 - 11h01 (Atualizado em 04/12/2024 - 11h01 )

Agora é hora de colher frutos, afirma Lula Ricardo Stuckert/PR - 03.12.2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva usou as redes sociais, nesta quarta-feira (4), para comentar as políticas públicas implementadas durante sua gestão à frente do Palácio do Planalto e afirmou que, a partir de agora, é hora de “colher tudo o que plantamos, em todas as áreas”. O comentário se dá em meio a discussão sobre o pacote de revisão de gastos.

Inicialmente, Lula destacou a reconstrução de políticas públicas que haviam sido cessadas durante o governo de Jair Bolsonaro, mas não citou o ex-presidente. “Eu sempre digo: primeiro, reconstruímos o que eles destruíram. Segundo, plantamos políticas sociais para oferecer mais dignidade e oportunidades às pessoas”, disse.

Na sequência, o presidente afirmou que é hora da colheita. “E, a partir de agora, vamos colher tudo o que plantamos nesses dois anos de mandato, em todas as áreas. Quem ganha é o povo brasileiro. Bom dia”, completou Lula nas redes sociais.

Eu sempre digo: primeiro, reconstruímos o que eles destruíram. Segundo, plantamos políticas sociais para oferecer mais dignidade e oportunidades às pessoas. E, a partir de agora, vamos colher tudo o que plantamos nesses dois anos de mandato, em todas as áreas. Quem ganha é o povo… — Lula (@LulaOficial) December 4, 2024

O comentário presidencial ocorre em meio a discussão sobre o pacote de revisão de gastos, elaborado pelo governo e em análise no Congresso Nacional. A expectativa da gestão federal é de que as medidas sejam votadas nas próximas semanas, antes do encerramento do ano legislativo.

Entre as propostas incluídas no pacote estão reajuste do salário mínimo, abono salarial, benefício de prestação continuada, mudanças no Bolsa Família, corte de benefícios destinados aos militares, entre outros. Nos cálculos do governo, o impacto fiscal é de R$ 327 bilhões entre 2025 e 2030.

Diversos membros do governo argumentam que o presidente Lula tem, sim, responsabilidade fiscal e vai cumprir o arcabouço fiscal ao longo de 2025 e 2026. O pacote de revisão de gastos, no entanto, não agradou o mercado, que fez o dólar nominal disparar e bater em R$ 6.