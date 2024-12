RECORD Brasília promove 14ª edição do Bora de Bike no Parque da Cidade neste domingo Evento terá sorteio de prêmios, música e atrações para a família; concentração será às 7h, no estacionamento 1 do Parque Brasília|Do R7, em Brasília 06/12/2024 - 16h52 (Atualizado em 06/12/2024 - 16h56 ) twitter

Passeio ciclístico terá percurso de 10 km Divulgação/RECORD Brasília

A RECORD Brasília realiza neste domingo (8) a 14ª edição do Bora de Bike para promover paz no trânsito e respeito à vida dos ciclistas. O passeio acontece no Parque da Cidade e terá um percurso de 10 km. A concentração está marcada para 7h, no estacionamento 1. As inscrições são gratuitas.

Para participar, os interessados precisam se inscrever no site do evento. As primeiras 3.000 pessoas que realizarem a inscrição vão receber o kit com uma camiseta, uma garrafa de água e uma bolsa. Desta vez, os ciclistas usarão roupas brancas em alusão à paz no trânsito.

Além do passeio, serão feitos sorteios de prêmios e haverá música e outras atividades de lazer.

Retirada do kit

Os kits poderão ser retirados nesta sexta-feira (6), até 19h, no Atacadão Dia a Dia, localizado no SIA (Setor de Indústria e Abastecimento), Quadra 5C, em frente à Epia (Estrada Parque Indústria e Abastecimento). Para fazer a retirada, é necessário doar 1 kg de alimento não perecível.

Serviço

Bora de Bike

Onde: Estacionamento 1 do Parque da Cidade

Quando: domingo (8)

Horário: 7h