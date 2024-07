Record nas Cidades, espetáculos e Blitz: saiba o que rola no fim de semana do DF Programação cultural também tem espetáculos de comédia, desfile de moda e eventos para todos os gostos Brasília|Iasmim Albuquerque*, do R7, em Brasília 26/07/2024 - 02h00 (Atualizado em 26/07/2024 - 02h00 ) ‌



Veja o que fazer em Brasília Arte/ R7

Para o último fim de semana do Distrito Federal, o R7 preparou uma lista para os brasilienses escolherem onde pretendem se divertir. Os destaques são shows de forró e rock, espetáculos de comédia e concerto, atividades para crianças e desfile de moda. Os eventos começam a partir desta sexta-feira (26).





Shows acontecem neste fim de semana Reprodução/Instagram @xandaviao e @felipeamorimof





Blitz

Uma das percussoras do rock nacional, a banda Blitz é uma das atrações do encerramento do Capital Moto Week. O show ocorre no sábado (27), na Granja do Torto. A cantora Fernanda Abreu, ex backing vocal do grupo, também subirá aos palcos.

Onde: Parque de exposições da Granja do Torto

Quando: sábado (27)

Horário: 20h

Valor: a partir de R$ 126





Evento acontece no Recanto das Emas Divulgação/Record Brasília





Record nas Cidades

Está chegando mais uma edição do Record nas Cidades neste sábado (27). Dessa vez, o evento ocorre no Estacionamento do restaurante comunitário do Recanto das Emas. O público contará com prestação de serviços, shows, dinâmicas e sorteios com caminhão de prêmios. Para ganhar os brindes, é preciso estar na festa e preencher cupons que serão disponibilizados no dia do evento.

Onde: Estacionamento do restaurante comunitário do Recanto das Emas

Quando: sábado (27)

Horário: 8h

Valor: gratuito





Programa educativo CCBB

O Programa Educativo do Centro Cultural do Banco do Brasil realizará dois saraus dedicados as crianças. Neste sábado (27), serão recitados poemas de Cora Coralina e de Cecília Meireles. No domingo (28), as poesias infantis de Lalau serão homenageadas e apresentarão diversos animais do Brasil

Onde: CCBB

Quando: sábado (27) e domingo (28)

Horário: 15h

Valor: gratuito





Brasilienses terão shows de comédia que falam sobre o cotidiano Divulgação/TR Fotografia e Repordução/Instagram @oafonsopadilha





Afonso Padilha

O comediante Afonso Padilha estará em Brasília neste sábado (27) para apresentar o seu espetáculo ‘Ninguém se importa’. O show tem uma abordagem que cativa públicos de todas as idades com observações do cotidiano. O evento ocorre no Centro de Convenções Ulysses Guimarães com classificação de 16 anos.

Onde: Centro de Convenções Ulysses Guimarães

Quando: sábado (27)

Horário: 20h

Valor: a partir de R$ 80





Welson Nunes

Revelação do humor nacional, Welson se apresentará no Teatro Paulo Autran, em Taguatinga nesta sexta (26). O stand-up tem cerca de uma hora de duração e traz reflexões sobre a própria jornada e uma análise cômica dos cariocas. A classificação é livre.

Onde: Teatro Paulo Autran-Eduses Taguatinga Norte

Quando: sexta (26)

Horário: 20h

Valor: R$ 40





Rosas ao Verde Mar

O Sesc de Taguatinga receberá o concerto Rosas ao Verde Mar, título escolhido pelo cantor lírico Bruno Resende e pelo quarteto de cordas Akhtamar, da Bélgica. O show promete encantar o público com a mistura entre o samba.

Onde: Teatro Paulo Autran-Eduses Taguatinga Norte

Quando: sábado (27) e domingo (28)

Horário: sábado às 20h; domingo às 19h

Valor: R$ 20





DBN-Beleza Negra





Na 19° edição, o projeto Beleza Negra traz o desfile de Orivan Baptista, um designer do Espírito Santo que representa a indústria têxtil. O artista trará a coleção “Black Gold” que utiliza nuances para personificar força e sensibilidade. Cada peça é uma homenagem aos heróis e heroínas da resistência afro-brasileiras. O evento promete ser um marco na promoção da diversidade e inclusão da moda.

Onde: Panteão da Pátria - Praça dos Três Poderes

Quando: sexta (26)

Horário: 17h

Valor: gratuito





Festival terá espaço para adultos e crianças Divulgação/Mané Mercado





Festival de Inverno

O inverno chegou com tudo em Brasília e Mané Mercado, preparou o festival de inverno que ocorre até 3 de agosto. Durante o período, o espaço terá uma estrutura na área externa com cobertas, aquecedores, música ao vivo, cardápio especial e “open wine”. Há também espaço kids com brinquedoteca.

Onde: Mané Mercado

Quando: até 3 de agosto

Horário: Segunda a domingo, das 12h às 22h

Valor: R$ 120 (open wine)





Anexo BZ

O mais novo espaço noturno de Brasília, o Anexo BZ, será inaugurado nesta sexta-feira (26), no SAAN (Setor de Abastecimento e Armazenamento Norte). A casa promete promover agendas, shows e atrações para todos os gostos. No dia da abertura, o espaço terá a apresentação do DJ Chico Aquino e da cantora Lia Almeida.





Onde: SAAN, quadra 2

Quando: sexta (26)

Horário: 21h

Valor: a partir de R$ 20





Atrações são voltadas para crianças Divulgação/Telmo Ximenes





Era Uma Vez Adventure

Até o dia 4 de agosto, o Pátio Brasil se transforma em mundo encantado com “Era Uma Vez Adventure”. A atração traz personagens de história infantis que irão interagir com a criançada. As atividades envolvem segredos, pistas e enigmas que deverão ser resolvidos em parceria com os pequenos e os personagens.





Onde: Shopping Pátio Brasil

Quando: até 4 de agosto

Valor: a partir de R$ 70





Arena Park

Na área central do mesmo shopping, terá uma estrutura com atividades para crianças se aventurarem. O espaço tem escorregadores, camas elásticas, torre de labirinto e piscinas de bolinhas.

Onde: Shopping Pátio Brasil

Quando: até 8 de setembro

Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos, de 12h às 20h.

Valor: R$ 40 (30 minutos); R$ 60 (uma hora); R$ 170 (acesso livre do dia)





Ballon Experience

O Brasília Shopping apresenta o “Ballon Experience”, uma aventura para a família toda. A atração convida o público a mergulhar em piscinas de bolinhas com cores vibrantes, sons envolventes e texturas surpreendentes.

Onde: Brasília Shopping

Quando: até 18 de agosto

Horário: domingo a sexta-feira, das 13h às 21h; sábados, das 10h às 22h.

Valor: R$ 40 (meia-entrada) e R$ 80 (inteira)

Press Start

Neste domingo (28) será o último dia do evento Press Start, uma experiência imersiva em games, localizado no Conjunto Nacional. A mostra conta com uma exposição de consoles, uma área exclusiva de games com fliperamas e um palco de dança.

Onde: Conjunto Nacional

Quando: até domingo (28)

Horário: 12h às 20h

Valor: Entrada gratuita

*Sob supervisão de Thays Martins