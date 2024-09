RECORD vence Prêmio Anamatra de Direitos Humanos 2024 Reportagem ‘Escravas de família’, de Giselle Barbieri, foi premiada na subcategoria de jornalismo de vídeo Brasília|Do R7 10/09/2024 - 20h26 (Atualizado em 10/09/2024 - 20h35 ) ‌



Prêmio valoriza ações concretas de promoção e defesa dos direitos humanos nas relações de trabalho Divulgação/Anamatra

Os vencedores do Prêmio Anamatra de Direitos Humanos 2024 já foram definidos. Com o tema “Direitos Humanos no Mundo do Trabalho”, a premiação reconhece iniciativas nas categorias “Cidadã” e “Imprensa”, esta última dividida em subcategorias como jornalismo escrito, vídeo, áudio e fotojornalismo. Além disso, reserva um prêmio especial para a melhor abordagem sobre “Gênero, Raça e Diversidade”.

A RECORD venceu a Subcategoria Jornalismo de Vídeo, com a reportagem “Escravas de família”, da jornalista Giselle Barbieri. Assista abaixo:

A cerimônia de premiação está marcada para o dia 4 de dezembro de 2024, em Brasília (DF). Além dos premiados, a Comissão Julgadora concedeu menções honrosas a quatro trabalhos que se destacaram pela relevância no campo dos direitos humanos. Esses trabalhos serão homenageados com placas comemorativas.

A escolha dos vencedores da 11ª edição foi feita em uma reunião telepresencial realizada na última segunda-feira (9). O júri foi composto pela ministra do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Delaide Arantes; pelo juiz auxiliar da Presidência do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Edinaldo César Santos Júnior; e pela coordenadora científica da Unidade de Monitoramento e Fiscalização das Decisões da Corte Interamericana (UMF) do CNJ, Flávia Piovesan. A diretora de Cidadania e Direitos Humanos da Anamatra, Patrícia Sant’Anna, conduziu a reunião, com o apoio da assistente de Cultura e Direitos Humanos da Anamatra, Luciana Assis.

O Prêmio Anamatra, da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, tem como objetivo valorizar ações concretas que promovam e defendam os direitos humanos nas relações de trabalho, incluindo a educação para o pleno exercício dos direitos sociais, o combate à discriminação no mercado de trabalho, a inclusão de pessoas com deficiência, o combate ao trabalho infantil, escravo e degradante, a defesa do meio ambiente de trabalho e a promoção do trabalho decente.

Veja a lista completa dos vencedores no site oficial do Anamatra.