Rede e PRD oficializam apoio a Hugo Motta à presidência da Câmara Ao todo, 14 partidos aderiram à campanha do deputado do Republicanos ao comando da Casa Baixa Brasília|Do R7 06/11/2024 - 14h25 (Atualizado em 06/11/2024 - 15h07 ) twitter

Hugo Motta (Republicanos-PB) e Túlio Gadelha (Rede-PE) em reunião Instagram/@hugomottapb

A Rede Sustentabilidade e o PRD oficializaram, nesta quarta-feira (6), o apoio a Hugo Motta (Republicanos-PB) para a presidência da Câmara dos Deputados. Com a adesão desses dois partidos, que juntos somam seis parlamentares, o número de legendas apoiando Motta chega a 14, das 19 com representação na Casa.

Ao todo, o candidato do Republicanos conta agora com o respaldo de 379 deputados. Ainda sem declarar apoio estão União Brasil, PSD, Avante, Solidariedade, Novo e PSOL.

Os apoios ao deputado paraibano foram confirmados após reuniões com o deputado federal Túlio Gadelha (Rede-PE) e com o líder do PRD, deputado Fred Costa (MG).

As sucessivas declarações de apoio a Motta têm pavimentado o caminho para uma possível candidatura única à presidência da Câmara, com o deputado próximo de uma unanimidade entre os partidos.

Oficialmente, Motta ainda disputa o cargo com Elmar Nascimento (BA), líder do União Brasil, e Antonio Brito (BA), líder do PSD, ambos representantes de bancadas expressivas que seguem em negociação para abrir mão de suas candidaturas.

O R7 apurou que as negociações com o União Brasil estão em estágio avançado, e a desistência de Nascimento seria apenas uma questão de tempo. Em troca, o deputado busca garantir a presidência da CMO (Comissão Mista de Orçamento) para o próximo ano e a relatoria do Orçamento de 2026. O União tem 59 deputados.

Já o PSD busca garantir uma representação proporcional do partido nos cargos da mesa diretora e no comando das comissões permanentes. O PSD tem 44 parlamentares.