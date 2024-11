Reforma da Piscina de Ondas deve começar no início de 2025 Investimento é de R$ 18,2 milhões; empresa responsável tem 180 dias para elaborar projetos executivos e iniciar as obras Brasília|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 29/10/2024 - 19h34 (Atualizado em 29/10/2024 - 20h57 ) twitter

Empresa tem 630 dias para finalizar obra Divulgação/Novacap - Arquivo

As obras de reforma e de ampliação do espaço aquático da Piscina de Ondas, do Parque da Cidade, devem começar no primeiro semestre de 2025. O investimento previsto é de R$ 18,2 milhões. Segundo a Novacap (Companhia Urbanizadora da Nova Capital), responsável pela licitação, o prazo para execução é de 630 dias a contar da última sexta-feira (25), quando o contrato foi publicado no DODF (Diário Oficial do DF).

A empresa vencedora da licitação, Engemil Engenharia, tem até 180 dias para elaborar os projetos executivos e conseguir a aprovação dos órgãos responsáveis. Esse prazo se encerra no fim de março. Segundo o diretor de edificações da Novacap, Carlos Alberto Spies, a empresa pode trazer inovações tecnológicas ao projeto, como novas formas de criar as ondas.

Spies explica que o processo de licitação foi “bastante demorado” pela quantidade de detalhes envolvidos. Ele afirma que a obra engloba a reforma e o restauro de todo o complexo da Piscina de Ondas e a construção de um Parque Aquático com piscina infantil com tobogã e um rio lento — correnteza de águas tranquilas. “O complexo vai ser maior, com atrativos maiores para a sociedade de Brasília”, explica.

O diretor pontua, ainda, que as estruturas já existente, como o restaurante, banheiro e vestiários serão mantidos.

‌



A Piscina de Ondas

A Piscina de Ondas foi o primeiro equipamento do tipo na América Latina e produzia ondas de até um metro de altura, anunciadas por uma sirene. Inaugurada em 1978, era opção de lazer para o público de Brasília nos anos 1980 e 1990, antes de ser desativada em 1997.

Depois de desativada e antes da pandemia de Covid-19, a Piscina de Ondas serviu de palco para festas e eventos culturais. Enquanto esteve em atividade, o espaço chegou a receber cerca de 10 mil pessoas nos fins de semana.